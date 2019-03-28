Akdeniz’de oldu bittiye izin yok

Dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren enerji sektörünün dev firmalarını bir araya getiren sektörünün en kapsamlı fuarı Petroleum Istanbul 2019, açılış konuşmalarıyla birlikte başladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından açılan fuar; TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, TABGİS tarafından da destekleniyor.

BAKAN DÖNMEZ'DEN AÇIKLAMA

Petroleum İstanbul 2019 açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'de petrol arama çalışmalarına hız verdik. İlk sonuçları da almaya başladık. Geçtiğimiz günlerde Çanakkale'de bir doğal gaz keşfimiz oldu. Buradan 5 milyar dolarlık cari açığa bir katkı sağlamış olacağız. Buradan günlük 820 bin metreküp doğal gaz üretimi başlatmış olacağız." dedi.

"AKDENİZ'DE OLDU BİTTİYE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Bakan Dönmez şöyle devam etti:

"Petroleum Istanbul bu sektördeki tüm paydaşları bir araya getiren önemli bir organizasyon. Sektörümüzün değerli üyeleri yine enerji ve maden politikalarımızda belirlediğimiz hedeflerimiz arasında petrol ve doğal gaz aramacılığı önemli adımlar arasında. Oyunu değiştirecek en önemli adımı petrol ve doğal gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Tek başına bu tabloya baktığımızda enerji talebinin petrol ve doğal gaz talebinin yüksek olduğu aşikar. Enerjide bağımsız hale gelmek istiyoruz. Türkiye'nin petrol ya da doğal gaz üretebilmesi ve ihraç edebilmesini arzu ediyoruz. Türkiye’nin içerisinde bulunduğu Türk Akım ve TANAP gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması en büyük göstergedir. Türkiye Akdeniz’de ne bir kimsenin hakkını yemeye çalışıyor ne de kendi haklarından vazgeçiyor. Yani Akdeniz’de bir oldubittiye izin vermeyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyeceğiz. Kayıt dışı yani kaçak akaryakıtla teknolojik altyapımızı kullanarak mücadele etmekte kararlıyız. Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele komisyonu belirli aralıklarla toplanıyor. Akaryakıt sektöründe 150 bin kişi istihdam ediliyor. Rafineri ve petrokimya tesislerini artırma yönünde somut adımlar atıyoruz."

50 BİN KİŞİNİN ZİYARET ETMESİ BEKLENİYOR

Bu yılki teması “Akıllı Teknolojiler, Akıllı İstasyonlar” ile geleneksel ürün segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları ve İstasyon Marketlerini içine alacak şekilde kapsamı genişletilen fuar; ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji şirketleri için önemli bir iş birliği ortamı da sağlayacak.

Petroleum Istanbul 2019’u açık kalacağı 3 gün boyunca 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Vira Haber