İzmir Karşıyaka İskelesi büyütülüyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin planlamasını yaptığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdiği Karşıyaka İskelesi’nin büyütülmesi projesi onay aldı. Bakanlık, Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğü’ne planları gönderdi. Müdürlükte yer alan bilgilere göre 1/ 1000 ve 1/5000’lik planlar kamuoyuna sunuldu. Bakanlık ayrıca raporunda, ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çalışmaları yürütülen "Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi " kapsamında; mevcut iskelelerin alımı yapılan yeni yolcu gemilerine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesine İlişkin yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka iskelesinin revize edilmesine karar verilmiştir’ ifadelerine yer verdi.

Bilgilendirme detayları ve açıklama şu şekilde:

‘İzmir İç Körfezi Kıyı Alanlarının Hidrograk, Oşinograk, Jeolojik ve Jeozik Etüt Raporu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrogra ve Oşinogra Dairesi Başkanlığınca 05.02.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Yaklaşık 250 hektar alan için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 215 hektar alan için 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünce 12.01.2017 tarihinde onaylanmıştır.

İzmir İç Körfezinin Mavişehir-Üçkuyular Vapur İskelesi arasında yer alan sahil şeridi bütününü kapsayan alanda çalışmaları yürütülen İzmirdeniz Projesi bilgileri gönderilerek, söz konusu çalışmaların İzmir kenti ve kentlisinin yaşam kalitesini arttırmaya yönelik kamusal düzenlemeler içerdiği ve kent gündeminin öncelikli projelerinden olduğu dikkate alınarak, 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Kıyı Yapı ve Tesislerinde Planlama ve Uygulama Sürecine İlişkin Tebliğ” kapsamında “Yapılacak Yatırıma İlişkin Başvuru” dosyasında zibilite ve modelleme raporu hazırlanmasına gerek olmadığına dair mülga Ulaştırma ve Denizcilik Bakanlığı-Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğünün 09.03.2016 tarih ve 17857 sayılı yazısı bulunmaktadır.

Mevcut imar planında plan değişikliği ve ilavesinin bulunduğu alan “İskele” olarak belirlenmiş olup, İzmir kentinin deniz ulaşımının önemli bir parçası olarak kente hizmet vermektedir.

İzmir Büyükşehir Belediyesince çalışmaları yürütülen “Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi” kapsamında; Karşıyaka İskelesinin yolcu gemilerine uygun hale getirilmesi amaçlanmakta olup bu bağlamında; Söz konusu iskele yapısının genişletilerek güçlendirilmesinin sağlanması, Engelli vatandaşlarımızın bireysel olarak deniz ulaşım hizmetinden yararlanmalarının sağlanması, İskelelere baştan kara yanaşıp yolcu operasyonu yapan yolcu gemilerimizin özellikle kötü havalarda bordadan da iskelelere yanaşmalarının sağlanarak gemi ve yolcu emniyetinin arttırılması, Deniz ulaşım lomuzda artan gemi sayısı göz önüne alındığında gemilerin özellikle seferde olmadıkları sürelerde ve kötü havalarda güvenli bir şekilde bağlama yapabilecekleri bağlama yerlerinin sağlanması, Her iki tarafı da bağlama yeri olarak kullanılan Karşıyaka İskelesine bağlama yapan yolcu gemilerimizin baş ve kıç taraarından da güvenli bir şekilde bağlanmalarının sağlanması, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde deniz ulaşım ağının genişletilmesi amacıyla yapılması planlanan yeni iskelelerden düzenlenecek seferler nedeniyle oluşacak yanaşma yeri ihtiyacının karşılanması, amacıyla mevcut iskelenin bulunduğu alan genişletilmiş doğusunda ve batı tarafında ilave parmak iskeleler önerilmiştir.

Bunun sonucunda kent içi deniz ulaşımında faaliyete geçirilmesi planlanan gemilerin ve deniz ulaşımının etkin operasyonu sağlanmış olacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığınca çalışmaları yürütülen "Deniz Ulaşımını Geliştirme Projesi " kapsamında; mevcut iskelelerin alımı yapılan yeni yolcu gemilerine uyum sağlayacak şekilde düzenlenmesine İlişkin yapılan çalışmalar sonucunda Karşıyaka iskelesinin revize edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığınca hazırlanan Karşıyaka İskelesi İmar Planı Revizyonu ve İlavesi; Karşıyaka İskelesinin söz konusu gemilere uygun hale getirilmesi ve kent içi deniz toplu taşımasının sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından önem arz etmektedir.

Planlama; baştankara yanaşan gemilerin bordadan da yanaşarak daha emniyetli bağlamanın sağlanması amacıyla yapılmış olup mevcut iskelenin yanlara doğru toplam 11 metre genişletilmesinin, deniz yönünde 8 metre uzatılmasının ve 30x5 metre boyutlarında iki parmak iskele eklenerek artan gemi ve yolcu trağine cevap verilmesi amaçlanmıştır. Plan değişikliği kapsamında, mevcut imar planında yaklaşık olarak 2 bin 978 metrekare olan iskele alanı yaklaşık olarak 7 bin 985 metrekare olacak şekilde düzenlenmiştir.

Vira Haber