Akdeniz’in 2. Büyük Yat Tersanesi Kuruluyor

İzmir'in Aliağa ilçesi Çaltılıdere mevkiinde yapımına başlanan ve 3 yıldan az bir sürede yaklaşık 150 milyon euroluk bir yatırım ile tamamlanacak olan yat tersanesi, bölge ekonomisine önemli katkı sağlayacak. Yat ve Tekne İmalatçıları Endüstrisi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi (YATEK) Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Akbaşoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Akbaşoğlu, projenin detayları hakkında önemli bilgiler verdi. "Kooperatifimiz 2004'te Türkiye'de farklı noktalarda faaliyetlerini sürdüren yat ve tekne imalatçıları ile bunlara ait yan sanayi iş kollarını bünyesinde toplamak ve pazarlama, eğitim ve sosyal tesisleri de içeren toplu iş yeri ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kuruldu" diyen Akbaşoğlu, "Üç yılda bitmesi planlanan projemizin yatırım bedeli: 150 Milyon euro, proje alanı 1.200.000 m2'dir. 86 farklı büyüklükte imalathane inşaa edilecek olup, tahminen 10 bin kişi istihdam edilecek" dedi.

GURUR KAYNAĞIMIZ

"Kooperatifimizin hedeflediği yat ve tekne tersanesi projesi; bölgede hem yat ve tekne imalatçılarının alanlarında daha verimli üretim yapmalarını hem de ülkemize döviz girdisi sağlayacak ve iş istihdamına bir nebze çare olacak" diyen Akbaşoğlu şöyle konuştu: "YATEK bir denizcilik akademisi gibi çalışacak." "2005 yılında hayal gibi görünen böyle büyük bir projenin bir parçası olmak bizim gurur kaynağımız olmuştur" diyen Akbaşoğlu, "Sahaya idari personel için prefabrik ofisimizi kurduk. Şu anda sahada 15 personelimiz görev yapıyor ve 500 dönüm alanımızın birinci dolgu safhasını bitirdik. Dolgumuzu Nisan 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Daha sonra üstyapı imalatlarına başlayacak ve 2023'te tekne üretimine geçeceğiz" dedi.

İZMİR MEGA YAT PROJESİ

"Projenin tüm yatırımları üye aidatlarıyla YATEK tarafından yapılmaktadır" diyen Akbaşoğlu, "Türkiye'de ilk ve tek büyük, Akdeniz'de ise ikinci büyük yat tersanesi ve bir İzmir projesi olacak. Zamanında İzmir'in kayıkları ünlüydü şimdi ise Türk karakterini yansıtan, yüksek performanslı, inovasyon ödüllü süper yatları ile ünlü olacak. Yüksek kaliteli ve modern tasarıma sahip, 5- 125 m. arası tekneler üretip YATEK'in yat ihracatını kısa zamanda 500 milyon avro seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Çevre halkının hizmetine sunulmak üzere proje kapsamında; sosyal tesisler, tekne bağlama yeri, futbol sahası, oyun parkları ve cami inşa edilecek. Bacasız ve çevreye zararı sıfıra indirgenmiş projemizde çevreye zararı olmayan inşa malzemeleri kullanılacak ve atık ayrıştırıcılı arıtma tesisi kurulacak" dedi.

SOSYAL YATIRIMLARIMIZ OLACAK

ALIAĞA'YA sosyal yatırımlarının olacağını da sözlerine ekleyen Akbaşoğlu, "Sürdürülebilir bir çevre politikası ve de yöre halkına faydalı olacak bir ekonomik politikamız olacak. Ayrıca; başta Aliağa Belediyesi ve Çaltılıdere olmak üzere tüm yerel kurumlar ile ortaklaşa hareket ediyoruz. Bu süreçte bize katkı ve desteklerini esirgemeyen Devletimiz, Devlet büyüklerimiz, Aliağa Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve STK'lara teşekkürü bir borç biliriz" dedi.

Vira Haber