Akıntıya kürek çeken hayatlar konuşulacak

Aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Sergio Davi, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Mustafa Taviloğlu, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Behzat Şahin’in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler etkinlikte denizi, tutkularını ve yolculuklarını deniz severlerle paylaşacaklar.

CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık tarafından Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) iş birliği ve KOSGEB desteğiyle organize edilen 15. Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı - CNR Avrasya Boat Show, 22 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde denizle bütünleşmek isteyen ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Dünyanın merakla beklediği fuar, bu yıl Sea Talks etkinliği ile de katılımcıların dikkatini çekecek. Denizcilik sektörün her yönü ile ele alınacağı Sea Talks etkinliğinde aralarında Edhem Dirvana, Sir Chay Blyth, Sergio Davi, Tahsin Ceylan, Ayşe Aslı Başak, Hülya Güler, Mustafa Taviloğlu, Doç. Dr. Burcu Özsoy ve Behzat Şahin’in de yer aldığı dünyaca ünlü isimler kendi alanlarına ilişkin keyifli sunumlar yapacaklar.

Grand Prix’de Türk bayrağını dalgalandırdı

Büyük Türk denizcilerinden Prof. Dr. Süleyman Dirvana’nın oğlu olan denizci ve uluslararası ilişkiler uzmanı Edhem Dirvana, etkinlikte yapacağı konuşmasında Türkiye’nin denizcilik potansiyelinin realize edilmesi için geliştirdiği projelerine dair bilgiler verecek. Sea Talks’un en dikkat çeken isimlerinden biri olan Edhem Dirvana, 2014 yılında başlayan Türkiye'nin ilk extreme yelken takımı ile uluslararası Grand Prix yarışlarında Türk bayrağını dalgalandıran dünyaca ünlü bir isim. Edhem Dirvana, etkinlikteki konuşmasında ayrıca denizciliğe merak saran katılımcılara ilginç tüyolar verecek.

Rüzgâra ve akıntıya karşı 292 gün kürek çekti

Sea Talks programının bir diğer konuğu ise 1966 yılında John Ridgeway ile birlikte Kuzey Atlantik boyunca 6 metrelik açık dory teknede 92 gün kasırgaya karşı kürek çeken Sir Chay Blyth. İngiliz Kraliyet Komutanı ve İngiliz Kraliyet Madalyası sahibi olan dünyaca ünlü yat kaptanı ve kürekçi Sir Chay Blyth, 292 gün boyunca hâkim rüzgârlara ve akıntılara karşı tekneyle dünyayı Doğu’dan Batı’ya dolaşan ilk denizci olarak tarihe geçti. Sir Chay Blyth, etkinlikteki konuşmasında deniz yolculuklarına ilişkin anılarını paylaşacak.

Kaptan Sergio Davi büyüleyici Ice RIB Challange macerasını anlatacak

Palermo’dan New York’a deniz üzerinde geçip buzulları aşarak Kuzey Atlantik Okyanusa ulaşan Ice RIB Challange’ı başarıyla tamamlayan kaptan Sergio Davi de Sea Talks’un konuşmacıları arasında yer alıyor. Sergio Davì etkinlik kapsamında yapacağı konuşmasında standart sert şişme bot ile yaptığı, Fiziksel ve zihinsel olarak çok yorucu olduğu kadar büyüleyici de olan macerasını paylaşacak.

“Dünya Denizlerinin Güçlü Kadınları”

Konteyner ve dökme yük gemilerinde görev almış uzun yol kaptanları Ayşe Aslı Başak ve SheFarers Platform Kurucu Ortağı Hülya Güler ile Antartika’ya ilk bilim seferinin gerçekleştiren TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy da CNR Avrasya Boat Show kapsamında düzenlenecek Sea Talks etkinliğinin konuşmacıları arasında yer alıyor. Üç deniz tutkununun “Dünya Denizlerinin Güçlü Kadınları” başlıklı sunum gerçekleştireceği etkinlikte, ayrıca aktif gazeteciliği bıraktıktan sonra ailesiyle birlikte teknede yaşamaya başlayan Cibalikapı Balıkçısı’nın sahibi Behzat Şahin de bir konuşma yapacak.

İş insanı Mustafa Taviloğlu, deniz yaşamına ilişkin anılarını anlatacak

En büyük moda markalarından birinin kurucusu ve onursal başkanı olan Mustafa Taviloğlu da Sea Talks etkinliğinde konuşma yapacak. Türkiye’nin önemli sanat koleksiyonerleri arasında gösterilen ünlü iş insanı, konuşmasında balıkçılığa olan merakından ve deniz yaşamına ilişkin anılarından söz edecek.

‘Van Gölü’nün Sırları” belgeseli tanıtılacak

Sea Talks konuşmacıları arasında ilgi çeken bir diğer isim ise Tahsin Ceylan. Denizatı, Akdeniz Foku ve köpekbalıklarının ülkemiz denizlerindeki ilk çekimlerini gerçekleştiren Tahsin Ceylan, fotoğraf ve video dalında 100’ü aşkın ulusal ve uluslararası ödül sahibi. Sea Talks konuşmacısı Tahsin Ceylan, aynı zamanda fuarda “Ekolojisi ve diplerde barındırdığı uygarlıkların izleriyle; Van Gölü’nün Sırları” belgeselinin lansmanını gerçekleştirecek.

250’nin üzerinde firma, 10.000’i aşkın marka

Denizcilik sektörünün geniş kapsamlı en büyük buluşmalarından biri olan CNR Avrasya Boat Show, 85 bin metrekarelik alanda dünya devi 250’nin üzerinde firmaya ev sahipliği yapacak. Aralarında mega yat, tekne, motor ve yelkenlilerinin de yer aldığı 10.000’i aşkın markanın 3.500’den fazla deniz aracının sergileneceği fuarda; ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok ürün de görücüye çıkacak. Milyar dolarlık iş hacminin yaratılacağı fuarı yaklaşık 100 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Vira Haber