Aksigorta, Yat Sigortasında Kapsam Genişletti

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla müşteri memnuniyetini odağına alan Aksigorta, tüm deniz kaza ve tehlikelerine karşı Yat Sigortası’nın kapsamlı güvenceleriyle müşterilerinin yanında. Şirket, sigorta sektöründe bir ilk olarak tekne bakım hizmetleri, marinalar ve tekne malzemeleri konusunda keyifli bir deneyim ve sorunsuz bir yolculuk imkânı sunuyor.

Yat sigortası müşterilerine özel bir çağrı merkezi hattı tahsis eden Aksigorta, anlaşmalı kurumlarda geçerli olmak üzere, marina ücretlerinde %15, tekne bakım giderlerinde %10, marina ve koylardaki tesislerde %10 ve tekne malzemelerinde %10 indirimle müşterilerinin avantajına olacak pek çok yenilik hayata geçirdi.

Yat Sigortası ile özel amaçla kullanılan yatlarda; kaza, yaralanma veya hastalık durumunda tedavi giderlerinden yedek anahtar gönderimine, geçici kaptan servisinden yedek parça yardımına kadar 7/24 yat yardım hizmetinin yanı sıra, yatın, servis botlarının ya da makine veya teçhizatının çalınması halinde sigorta devreye giriyor. Aynı zamanda yatın sebep olduğu kazalarda çevredeki tekne ve içerisindeki kişiler, liman, iskele, rıhtım gibi sabit ve hareketli cisimlere verilen zararlara karşı da güvence sağlıyor.