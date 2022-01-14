Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 2021 Yılında 112 Adet Gemi Söküme Alındı

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2021 yılı itibarıyla Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 112 adet geminin söküme alındığını bildirdi. Adem Şimşek, "Aliağa gümrüğü ihracatta 2'nci, ithalatta İse 7'nci sırada" dedi.

İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, 2021 yılı itibarıyla Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 112 adet geminin söküme alındığını bildirdi. Adem Şimşek, "Aliağa gümrüğü ihracatta 2’nci, ithalatta İse 7’nci sırada" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesinin ocak ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı İsmail Önal’ın başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve şube meclis üyelerinin katılımıyla video konferans sistemiyle gerçekleştirildi.

Başkan Adem Şimşek, konuşmasında 2021 yılı Aliağa limanlarında tahmini konteyner ve yük istatistiklerini değerlendirdi. Şimşek, "2021 yıl sonu rakamlarına baktığımızda, limanlarımızda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 1 milyon 400 bin TEU olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2021 yılı içerisinde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise 70 milyon net tonu bulacaktır. Aliağa tahmini yüzde yüzde 5 artış ile Türkiye sıralamasında yine ikinci liman olarak kayıtlara geçecektir. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda geçen yıla oranla yüzde 8 artış göstererek 5 bin 9006 bin adet aralığında kapanacağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise yüzde 11 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında 5. sırada yer alacaktır. 2021 yılı net sonuçları henüz açıklanmamış olsa da yıl içerisinde ki hareketliliğin sektörümüzdeki yükselişin yeni yıla da yansıyacağını gösteriyor" dedi.

"ALİAĞA GÜMRÜĞÜ İHRACATTA 2'NCİ İTHALATTA İSE 7'NCİ SIRADA"

2021 yılı itibarıyla Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri'nde 112 adet geminin söküme alındığını belirten Adem Şimşek, şöyle devam etti:

"2021 yıl sonu itibariyle 112 adet gemi tesislerde söküme alınmış ve 816 bin LTD geri dönüşüme kazandırılmıştır. Ticaret Bakanlığımız ilk 11 ay verileri ve yıl sonu tahminlerimize göre Aliağa gümrüğü ihracatta yaklaşık 18 milyar USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 2. gümrük müdürlüğü konumunda olarak kapatacaktır. Bu da Ege Bölgesi’nde yapılan işlemin yaklaşık yüzde 50’sine denk gelmektedir. Ticaret Bakanlığımız ilk 11 ay verileri ve yıl sonu tahminlerimize göre Aliağa gümrüğümüz ithalatta yaklaşık 13 milyar USD ile Türkiye’nin en yoğun işlem hacmine ulaşan 7. gümrük müdürlüğü olacaktır."