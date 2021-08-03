Alican Kaynar, Türkiye adına ilki gerçekleştirdi

Alican Kaynar, ilk 10 yarışta elde ettiği derecelerle olimpiyat tarihinde yelkende ilk kez madalya mücadelesine çıkmaya hak kazanmıştı.

Final yarışını 5. basamakta bitiren 32 yaşındaki milli yelkenci, genel sıralamada 81 net puan ile olimpiyat 8.’si olarak Türkiye’nin bu dalda tarihindeki en iyi derecesini elde etti.

470 sınıfında Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan ikilisi müsabakalarını tamamladı. Türkiye'yi temsil eden iki sporcu, 9 ve 10. yarışlarına çıktı. Milli sporcular, 10. yarışların sonunda 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı kendi branşlarında 17. sırada bitirdi.

Vira Haber