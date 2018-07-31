Altınova’daki tersaneler denetlendi

Altınova’da ki gemi inşa, bakım ve onarım konularında faaliyet gösteren 9 tersanenin denetimlerine devam ediliyor. Altınova Tersaneler Bölgesinde ilk aşamasında oluşan emisyon, atık sular ve atıkları inceleyen müdürlük yetkilileri, 9 tersanenin denetimleri tamamlandı.

Müdürlük yetkilileri, denetlenen işletmelerde şu ana kadar bir sorun ile karşılaşmamasına karşın, tersanelerin ticari işlem hacimlerinde yaşanan düşüşe bağlı olarak çevre kirliliğini önlemeye yönelik yatırımları ertelediklerini de tespit etti. Yapılan incelemelerde, tersanelerdeki atıkların ayrıştırılması safhasındaki yaşanan güçlüklerin ana nedeni olarak, tersane işçilerine çevre mevzuatıyla alakalı yeterli eğitimin verilmemesi olduğu belirlendi.

Vira Haber