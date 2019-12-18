ARES 85 HERCULES Umman’a teslim edildi

ARES Tersanesi, 13 Kasım 2018’de duyurduğu anlaşma ile Umman Kraliyet Sahil Güvenlik Teşkilatına, toplamda, 14 adet ARES 85 HERCULES teslim edecek. Toplam 4 yıl sürecek proje ile Umman Kraliyet Sahil Güvenlik Polisi, ARES 85 HERCULES’in ilk kullanıcısı olacak. Ayrıca, bu proje, Türkiye’den Umman Sultanlığı’na yapılan ilk deniz aracı ihracatı olarak da önem taşıyor.

ARES 85 HERCULES, Umman’ın kara sularında devriye faaliyetleri yürüterek; kara sularının güvence altına alınmasında, silah ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinde, yasa dışı göçün ve Umman Körfezi’ndeki insan kaçakçılığının engellenmesinde görev alacak. 55 knot sürate ulaşabilen ARES 85 HERCULES, 12.7 mm uzaktan komutalı silah sistemi ile birçok farklı görevde yüksek ateş gücü sağlayabilecek. Gemi, ARES Tersanesi tarafından; elektro-optik algılayıcılar, X-Bant radar ve telsiz sistemleri ile donatıldı. ARES 85 HERCULES’lerde, birer adet de askeri tip sert karinalı şişme bot (RHIB) da yer alacak. Bu şişme botlar, bordalama görevleri ile arama ve kurtarma görevlerinde kullanılabilecek.

ARES Tersanesi’nin Umman Sultanlığı ile imzaladığı sözleşme, eğitim ve entegre lojistik destek hizmetlerini de kapsıyor. Bu kapsamda, ARES Tersanesi’nin uzman mühendisleri tarafından 200 Umman Kraliyet Sahil Güvenlik Teşkilatı personeline, 300 gün boyunca eğitim veriyor. Teknelerin gövdesi için 7 yıl garanti veren firma, sözleşme kapsamında, teknisyen ve mühendislerden oluşan bir ekibi, onarım hizmeti sağlaması maksadıyla sürekli Umman’da bulunduracak.

ARES 85 HERCULES Devriye ve Önleme Botu, 26 metre boya ve 70 ton ağırlığa sahip. Hareket kabiliyetini 2 adet su jetinden alan bot, saatte 45 deniz milinin üzerindeki hızlara ulaşabiliyor. Teknenin ana malzemesi ise FRP (Fibre Reinforced Plastic / Elyaf Destekli Plastik) kompozit.

ARES Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: “Şunu gururla söylemek istiyorum ki bu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki, Umman’a ilk askeri gemi ihracatını temsil ediyor.”

Vira Haber