Ares Tersanesi Her İki Ayda Bir 6 Bot Teslim Edecek!

Antalya Serbest Bölge’de faaliyet gösteren Ares Tersanesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğünün envanterine girecek özgün ve yerli tasarım 122 sahil güvenlik botu için anlaşma imzalamıştı. Proje aşamasının tamamlanmasının ardından Tersane 7/24 çalışma düzenine geçti. İlk teslimat için hedef 2021 Şubat ayı. 2021’de toplam 20 botun teslim edilmesi düşünülüyor.

Denizcilik Dergisi’nin haberine göre Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, üretecekleri botlardan 105’inin Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 17’sinin ise Emniyet Genel Müdürlü envanterine katılacağını belirtti.

Botların Hopa’dan İskenderun’a kadar tüm sahillerde konuşlanacağını, 7 gün 24 saat esasına göre kullanılacağını anlatan Alanç şunları söyledi:

“Bot tasarımları bize ait. Çalışmayı da tamamen yerli donanımlarla sürdürüyoruz. 12 metre uzunluğundaki botlarımız, 35 deniz mili sürat kabiliyetine sahip. Özellikle mülteci, kazazede kurtarma, fırtınalı, yüksek denizlerde yardım götürme operasyonlarında kullanılabilecek ekipmanlarla donatılıyor. Tıbbi ekipmanlar da yer alacak. Arka tarafında da kurtarma platformu bulunacak. Yaralı ve vefat durumunda bu kurtarma platformu kullanılacak.”

Vira Haber