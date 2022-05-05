ARES Tersanesi, TPAO’ya İlk Botu Yıl Sonunda Teslim Edecek

Türkiye Petrolleri Kurumu (TPAO) ile hidrokarbon arama faaliyetleri için güç birliğine giden Ares Tersanesi doğal gaz arayan gemiler lojistik destek sağlayacak için botların inşasına başladı. Gemilerin lojistiğinde görev alacak botların ilk teslimatının kasım ayında yapılması bekleniyor.

Türkiye’nin Mavi Vatan’da doğal gaz arama çalışmaları Fatih, Oruç Reis, Kanuni gemileri ile hızlandı.

Türkiye’nin en hızlı büyüyen firması, gemi ihracat rekortmeni, dünyanın en iyi karakol botu üreticisi unvanlarının sahibi, yüzde 100 milli sermayeyle Antalya Serbest Bölgesinde faaliyet gösteren ARES Tersanesi bu gemilere küçük botlar üretmek için kolları sıvadı.

“Denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ares Tersanesi Genel Müdürü Utku Alanç, “Burada, Karadeniz’de ve Akdeniz’de hem teknik personelin, uzman personelin platformlara transferi, hem de lojistik destek sağlanması amacıyla yüksek süratli ve denizcilik faaliyeti yüksek botlar üretmeye başladık. Türkiye Petrolleri Anonim Şirketine yapılacak botlar önemli bir işlevi yerine getirecek. Botlar, hidrokarbon faaliyeti yapan gemilerin lojistiğinde görev yapacak.

Botlar, gemilerin lojistiğinde hareket kabiliyetinin artmasına yardımcı olacak. İlk aşamada 2 bot üretilecek. 20 metre boya sahip botlar yapısal malzemesi alüminyum, yüksek süratli botlar yaklaşık 50 knot sürat yapacaklar.” dedi.

Kasım ayında faaliyete girmesi bekleniyor

Botların ilk teslimat 2023 yılında yapılacaktı. Ancak Ukrayna-Rusya arasındaki gerilim nedeniyle teslimat öne alındı.

15 personel kapasitesine sahip botların, Kasım ayında görevine çıkması bekleniyor.