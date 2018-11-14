ARES Tersanesi, Umman’a açıldı

ARES Tersanesi, Umman Polisine 14-off ARES 85 HERCULES hızlı devriye gemilerinin yapımı için yeni bir kontrat imzaladı.

Onlarca uluslararası gemi yapımcıları arasında yapılan kapsamlı değerlendirme sürecinden sonra Umman Sahil Güvenlik Polisi’ne “Devriye ve Önleme Gemileri”ni yapımı için seçilen tersane ARES Tersanesi oldu. Umman Polisi Genel Müfettişi ve ARES Genel Müdürü tarafından imzalanan kontrat 14 adet son teknoloji geminin 4 yıllık bir sürede inşa edilmesini içeriyor.

Umman Polisi Sahil Güvenlik ihtiyaçları için donatılan ARES 85 HERCULES gemileri çok daha geniş bir devriye ve güvenlik imkanı sunuyor.

ARES Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Kalafatoğlu, “Umman’a olan bu deniz ihraç programının Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde bir ilk olduğunu belirtmekten gurur duyarım. ARES yine rekorları kırmayı başardı” dedi.

ARES 85 HERCULES Hızlı Devriye ve Önleme Gemileri ile (PIV) 2016’da Work Boat World ‘En iyi Devriye Gemisi Üreticisi' ödülüne layık görülen ARES, Umman'ın talebiyle yeni 26 metre uzunluğundaki ARES 85 HERCULES PIV projesini sürdürüyor.

14 SÖZLEŞMELİ PROJE

Mevcut su jeti yürütme sistemi, Umman sularının zorlu çevre koşullarına uygun üstün seyir özelliklerine sahip 45 knot üstü yüksek hız kapasitesi ile Sahil Güvenlik filosunun beygiri olacak.

Çeşitli potansiyel senaryolara uyarlanabilen ve çok yönlü ateş gücü sağlayan otomatik sabitlenmiş 12.7- mm’lik uzaktan kumanda kontrollü silahıyla beraber geminin deniz haberleşme cihazları, elektro optik (E/O) sensörleri ve X-band Deniz Radarları var.

Gemi, askeri tip RHIB ve SAR görevlerini başlatabilir ve kurtarabilir şeekilde dizayn edilecek.

DENİZDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI

ARES Tersanesi, son 10 yılda Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketi ve en büyük askeri gemi ihracatçısı oldu.

ARES, hem inşaat tekniklerinde hem de tasarımda en son teknolojiyi kullanarak diğer sektörlerde de olduğu gibi devriye ve hızlı saldırı alanlarında öncülük ediyor.

Şirketin inşa etmeke olduğu en son gemi olan ARES 85 HERCULES, tersanenin titiz müşteri şartlarını ve talep edilen programları karşılayacak şekilde tasarlanmış birinci sınıf gemiler geliştirme ve üretme kabiliyetini gösteriyor.

KUSURSUZLUK KEŞFEDİLDİ

Şu anda ülkenin en büyük askeri gemi ihracatçısı ARES, devlet tarafından Türkiye’de son 5 yılda en hızlı büyüyen şirket olarak tanınıyor. Ayrıca tersane, 2016’da ‘Dünyanın En İyi Devriye Gemisi Üreticisi’ ödülünü kazandı. Eğitim ve Birleşik Lojistik Destek Umman için yapılan 85 HERCULES programı ve başından beri müşteri katılımıyla yapılan tasarım süreci, ARES Tersanesi’nin hayat boyu entegre destek yaklaşımını gösteriyor.

ARES, amacı gemiye uydurmak yerine tam tersine konsepti; amaç gereksinimlerini tasarım önerisinin arkasındaki birincil yönlendirici olarak görüyor. Sadece belirlenen görev karakteristikleri ile bu gereksinimleri karşılayacak en iyi gemi seçilebilir.

Vira Haber