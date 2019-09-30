Arkas Körfez Yelken Yarışı'nda ödüller sahibini buldu

İzmir Körfezi'nde yaklaşık 400 sporcunun 47 yelkenliyle katıldığı yarışların tamamlanmasıyla, başarılı olan ekiplere İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ödülleri verildi.

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ödül töreninde yaptığı konuşmada, İzmirlilerin sadece bir gün değil 365 gün yelken sporuyla ilgilenmesinin ümidinin arttığını belirtti.

Arkas Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas ise "Biz Arkas ailesi olarak her zaman İzmir'de, Ege'de özellikle İzmir Körfezi'nde yelkeni desteklemek için her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, yelken yarışlarını uluslararası boyuta taşıyacaklarını belirtti. Soyer ayrıca belediye olarak Kadifekale'den 10 genç ile bir yelken kulübü kuracaklarını ifade etti.

Arkas Körfez Yelken Yarışı'nda Destek 3, Destek 2 ve Destek 1 sınıfında dereceye giren ekipler ödüllerini Arka Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Atıf İnönü ve Arkas Kurumsal İletişim Direktörü Berna Sipahi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İletişim Koordinatörü Özgür Gürbüz'ün elinden aldı.

IRC B ve IRC A sınıflarında dereceye giren ekiplere ise Arkas Yelken Kulübü Şube Başkanı Mert Oruz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge, Ege Açıkdeniz Yat Kulübü Akif Sezer, İzmir Liman Başkanı Ahmet Apak ve Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak ödüllerini takdim etti.

IRC Overall birinciliğini elde eden Orkestra yelken ekibine ise ödül takdimi Tunç Soyer tarafından yapıldı.

Vira Haber