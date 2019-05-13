Arkas’ın kara terminali projesi başlıyor

Arkas Holding ve Almanya'da dünyanın en büyük kombine terminalini işleten Duisport ortaklığıyla başlatılan proje, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile ICBC Turkey Bank'ın eşit miktarda oluşturduğu 60 milyon dolarlık finansman desteği aldı.

Kocaeli'de temeli atılan, Avrupa, Asya ile Afrika'yı birbirine bağlamayı hedefleyen ve "yeni İpekyolu" olarak da anılan "Kuşak ve Yol" projesi hattı üzerinde bulunan Railport ile Türkiye ticaretinin Asya ile entegre olması bekleniyor.

ÇEVRE DOSTU PROJE

Finansman anlaşması, birkaç gün önce Saraybosna'da düzenlenen EBRD yıllık toplantısında imzalandı. Anlaşmanın imza töreninde konuşan EBRD'nin sürdürülebilir altyapı yöneticisi Nandita Parshad, Railport'un, pek çok lojistik tarzını kombine eden yenilikçi, etkili ve çevre dostu bir proje olduğunu söyledi. Parshad, Türkiye için bir mihenk taşı olan projenin, özel sektörün neler başarabileceğinin kanıtı olduğunu vurguladı. Son 10 yılda Türkiye'ye 10 milyar avronun üzerinde yatırım yapan EBRD'den yapılan açıklamada da söz konusu projenin Avrupa, Balkanlar ve Asya arasındaki ticarete fayda sağlayacağı kaydedildi.

120 BİN ARAÇ, 100 BİN KONTEYNER

Arkas Holding Liman ve Terminal Servisleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu, toplamda 80 milyon dolarlık bir proje olan Railport için sağlanan 60 milyon dolarlık dış finansmanın Türkiye'ye olan güveni gösterdiğini ifade etti. Kalelioğlu, projenin 10 yılın üzerinde bir tarihçesi olduğunu belirterek, "Railport; deniz limancılığı yatırımının intermodal versiyonu, yani hem trenin hem kamyonun giriş yaptığı bir deniz limanının karada olanı diyebiliriz." ifadesini kullandı.

AKTARMA LİMANI

Projenin yaklaşık 400 bin metrekare arazi üzerinde bulunduğunu ve lokasyon olarak sanayilerin merkezinde yer aldığını aktaran Kalelioğlu, Railport'un, yükün tahliye olup tekrardan yüklenebileceği bir aktarma limanı olarak kullanılacağını kaydetti. Proje dahilinde 120 bin araç ve 100 bin konteyner saklama alanı olacağını, ileriki aşamalarda ise otomotiv sektörü, soğuk zincir lojistik hizmetlerine uygun saklama alanları inşa edileceğini bildiren Kalelioğlu, "Projenin 18 ay içerisinde, 2020 sonuna doğru hayata geçmesini planlıyoruz. İlk aşamada bağlantı rayları, konteyner istif sahaları ve depo yapılacak." diye konuştu.

"KUŞAK VE YOL" HATTINDA YER ALIYOR

Özgür Kalelioğlu, Alman Duisport şirketinin yaklaşık 3'te bir hisseye sahip olduğunu belirterek, dünyanın en büyük kombine liman işletmecisi olan Duisport'un tecrübesi ve Arkas Holding'in bölgesel tecrübesinin birleşmesinin önemine işaret etti. Çin hükümetinin de projeye destek verdiğini ifade eden Kalelioğlu, Railport'un, "Kuşak ve Yol" projesi hattında yer aldığını ve Türkiye ticaretini Asya ticareti ile entegre edeceğini söyledi. Kalelioğlu "İstanbul Havalimanı gibi düşünün; Uzak Doğu'dan gelen yolcular İstanbul'dan aktarılıp Almanya'ya, ABD'ye uçabiliyorlar. Railport da bunun gibi olacak. Tren yolu bağlantılı, yükün tahliye olup tekrardan yüklendiği bir aktarma limanı olarak kullanılabilecek. Proje, özellikle Doğu Marmara limanlarına hizmet verecek." diye konuştu.

Vira Haber