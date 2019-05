Türk Loydu'ndan Çin Hamlesi

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Genel Müdürü Lütfü Savaşkan ve Dış İlişkiler Bölümü Müdürü Mehmet Avcı’dan oluşan Türk Loydu heyeti, Çin Halk Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin’e yaptıkları ziyaret kapsamında önemli faaliyetlerde bulundular.

Çin’in milli klas kuruluşu China Classification Society’nin Pekin’de bulunan Genel Merkezi’ni ziyaret eden Türk Loydu heyeti, CCS Başkanı Mo Jianhui ve diğer üst düzey yöneticileri ile biraraya gelerek, iki klas kuruluşu arasındaki işbirliği konuları üzerinde görüşmelerde bulundular. Görüşmeler sonucunda Türk Loydu ile China Classification Society arasında teknik işbirliği, uzman personel paylaşımı, ortak klas kurallarının geliştirilmesi ve araştırma ile geliştirme alanlarını kapsayan bir işbirliği anlaşması imzalandı.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, işbirliği anlaşması hakkında bir açıklamada bulunarak; Türk Loydu’nun Çin’in ulusal klas kuruluşu olan ve 1988 yılından beri Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği -IACS- üyesi olan China Classification Society ile işbirliği anlaşması imzalamasından dolayı memnun olduklarını ve bu anlaşma ile Türk Loydu’nun Çin’de yeni çalışmalar yapabileceğini ve IACS üyeleri arasında en genç filoya sahip olan CCS’in IACS üyeliğine dair tecrübeleri ile Türk Loydu’nun IACS üyeliği sürecinde ulaştığı seviyeyi değerlendirdiklerini ifade etti.

Türk Loydu heyeti, Pekin temasları çerçevesinde Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen’e bir ziyaret gerçekleştirerek, Çin’de mevcut iş olanakları hakkında bir görüşme gerçekleştirdiler. Pekin Büyükelçiliği’nde gerçekleşen görüşmeye, Büyükelçi A. Emin Önen ile birlikte Pekin’de bulunan Kara Deniz ve Hava Ataşesi de hazır bulundu. Ziyaret sırasında Türk Loydu heyeti tarafından Büyükelçimiz A.Emin Önen’e; Türk Loydu’nun denizcilik, savunma sanayi ve endüstri alanlarındaki faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Büyükelçi A.Emin Önen ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Türk Loydu’nu iyi tanıdıklarını ve Çin ile her alanda işbirliği yapmanın her iki ülke yararına olacağını artık her iki ülkenin de çok iyi bildiğini, her konuda olduğu gibi bu konuda da ellerinden gelen desteği fazlasıyla vereceklerini söyledi.

Vira Haber