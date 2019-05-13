Global, yıla güçlü başlangıç yaptı

Konsolide operasyonel faiz vergi amortisman öncesi karı (FAVÖK) ise bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 93 artarak 78,7 milyon TL olarak gerçekleşti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. Bu sonuçlar büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” diye konuştu.

Mevsimsel doğaları nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çeken GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar” dedi.

Global Yatırım Holding (GYH), 2019 yılı ilk üç aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Konsolide gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 63 artarak 159,5 milyon TL’den 260,4 milyon TL’ye yükseldi. Yine aynı dönemde, 2018 ilk çeyrekteki 40,7 milyon TL’ye kıyasla yüzde 93 artış ile 78,7 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti. Liman işletmeciliği ve sıkıştırılmış doğalgaz dağıtım (CNG) başta olmak üzere işkollarının tamamı bu artışa katkı sağladı.

Verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik

GYH Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, sonuçlarla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “İlk çeyrekte devam eden dalgalı piyasa koşullarına rağmen yıla güçlü bir başlangıç yaptık. İyi çeşitlendirilmiş portföyümüz, kesintiye uğramayan yatırımlarımız ve dikkatli risk tedbirlerimiz ile verimliliğimizi artırmaya ve iyileştirmeye devam ettik. Bu sonuçlar, büyüme fırsatlarından yararlanmak için iyi bir konumda olduğumuzu teyit ederken, stratejimiz ve başarılı uygulamalarımızın doğruluğunu ortaya koyuyor” dedi.

Mevsimsel etkilere rağmen güçlü sonuç

Finansal sonuçları değerlendiren GYH Mali İşler Grup Başkanı Mehmet Kerem Eser, işkollarının mevsimsel doğası nedeniyle yılın ilk çeyreğinin özellikle GYH’nin liman işletmeciliği ve gaz işkollarında en sakin dönemler olduğuna dikkat çekerek, “İlk çeyrek sonuçları tüm yılın performansı hakkında tam olarak bilgi vermemektedir. Bu mevsimsellik etkisine rağmen hem liman işletmeciliği hem de gaz işkollarımız 2019 yılının ilk çeyreğinde güçlü operasyonel ve finansal sonuçlar açıkladılar. Geleceğe baktığımızda karlı büyüme sağlama ve güçlü nakit akışı yaratmada etkin yönetim performansımızla, piyasalardaki mevcut makro ortama uygun doğru adımları attığımız için güvenimiz tam” şeklinde konuştu.

Limanlarda yüzde 52,4 yolcu, yüzde 41 gelir artışı

İşkolları bazında bakıldığında, liman işletmeciliği işkolu 2019 yılının ilk çeyreğinde konsolidasyona yeni dahil olan limanların da etkisiyle 510 bin kruvaziyer yolcusu ağırlayarak yolcu sayısında yıllık bazda yüzde 52,4 artış gerçekleştirdi. Organik yolcu artışı özellikle Valletta Kruvaziyer Limanı’daki artışla yüzde 2,0 oldu. Türk kruvaziyer limanlarında ise yolcu sayılarında önemli artışlar görüldü; Ege Port Kuşadası yıllık bazda yüzde 85’le güçlü yolcu sayısı artışı sağladı. Ticari liman işletmeciğinde ise her iki ticari limanın da katkısı ile konteyner hacmi yıllık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi. Port Akdeniz’de mermer ticaret hacmi yıllık bazda yüzde 1,4 artış göstererek 2018’in son çeyreğindeki negatif trendi tersine çevirdi. Küresel ticaretteki genel belirsizlik etkisi ile kargo hacimlerinde meydana gelen yavaşlama 2019’un ilk çeyreğinde de devam etti; bu paralelde genel ve dökme kargo hacminde yüzde 59,1 gerileme kaydedildi.

Liman işletmeciliği işkoluna ait 2019 yılı ilk çeyrek gelirleri, yıllık bazda yüzde 41’lik artış göstererek 110,8 milyon TL’ye yükseldi. Valetta Kruvaziyer Limanı’nda artan yolcu sayısı ve konsolidasyona yeni dahil olan limanlar gelir artışında etkili oldu. Gelirleri ağırlıklı olarak Amerikan Doları ve Euro olan liman işletmeciliği işkolunda, TL’nin döviz karşısındaki değer kaybı olumlu yansıdı.

Liman işletmeciliği işkolu FAVÖK’ü ise yıllık bazda yüzde 54’lük artışla 66,9 milyon TL olarak gerçekleşti. Singapur başta olmak üzere konsolidasyona dahil olmayan ve öz sermaye yöntemi ile muhasebeleştiği için konsolide gelirlere dahil edilmeyen limanlar, ve ayrıca konsolidasyona yeni dahil olan limanlar FAVÖK’e önemli katkı sağladı. Türk lirasının döviz kurları karşısındaki hareketleri de FAVÖK’ü destekleyen bir unsur oldu.

Naturelgaz’da kış stratejisi başarılı oldu

Gaz sektöründe faaliyet gösteren Naturelgaz 2019 yılının ilk çeyreğinde 31,3 milyon metreküp sıkıştırılmış gaz dağıtımı gerçekleştirdi. 2018 ilk çeyrekte bu rakam, 6,8 milyon metreküplük spot gaz ticareti hariç 16,9 milyon metreküp seviyesindeydi. Hacim artışında, yaz aylarında zirve yapan satışların etkisini azaltmak için kış satışlarını artırma stratejisi etkili oldu.

Naturelgaz’ın gelirleri satış hacmindeki artış ve BOTAŞ tarifesindeki artışın fiyatlara etkisi paralelinde yıllık bazda iki kattan fazla artarak 73,4 milyon TL olarak gerçekleşti. Gaz işkolu maliyet yönetiminde alınan verimlilik önlemleri ve güçlü gelir artışı ile geçen sene açıkladığı 0,2 milyon TL’ye kıyasla, bu çeyrekte 13,2 milyon TL FAVÖK açıkladı ve bu da FAVÖK marjında yaklaşık 17 baz puanlık artış sağladı.

Elektrik üretimine Mardin’den biyokütle desteği

Elektrik üretimi işkolu 2019’un ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 41 arttırarak 25,1 milyon TL seviyesinde açıkladı. Bu artışta büyük ölçüde, 12MW’lık Mardin biyokütle tesisinin devreye alınması ve YEKDEM kapsamında 13,3 USc/Kwh tarife ile elektrik satmaya başlaması etkili oldu. FAVÖK tarafında ise işkolu güçlü gelir artışına rağmen geçen sene 0,3 milyon TL’ye kıyasla -1,9 milyon TL FAVÖK açıkladı.

Biyokütle tarafında, Mardin tesisinin devreye alınma aşamasında, devam eden yük ve stok besleme testleri ile mutat olarak üretimin kademeli bir şekilde hızlanması gerekliliği ve biyokütle tesislerinin çevresinde dönem içinde gerçekleşen yüksek yağış miktarı bu gerilemede etkili oldu. Yüksek verimli dağınık üretim sistemleri tarafında ise elektrik fiyatlarındaki artış, gaz fiyatlarındaki artışı kısmen dengelemiş olsa da; önümüzdeki dönemlerde bu dengelemenin normalize olması bekleniyor.

Madende yaklaşık 2 kat gelir artışı

Maden işkolu 2019’in ilk çeyreğinde yıllık yüzde 31 hacim artışıyla 134.177 ton satış gerçekleştirdi. Maden işkolu geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yaklaşık olarak ikiye katlayarak 25,6 milyon TL olarak açıklarken; FAVÖK’ünü ise altıya katlayarak 6,0 milyon TL seviyesinde açıkladı. Satış hacmindeki artış, üretim performansında iyileşmenin ve fiyatlandırmadaki iyileştirmeler güçlü operasyonel performansta etkili oldu.

Gayrimenkulda gelirler yüzde 42 arttı

Gayrimenkül işkolu yılın ilk çeyreğinde 11,7 milyon TL gelir açıklarken, bir önceki yıl 5,8 milyon TL olan FAVÖK 6,0 milyon TL olarak gerçekleşti. Gelir artışında Skycity ofis projesinin tamamlanması nedeniyle devredilen ofislerden yazılan gelirler etkili oldu. Diğer taraftan, döviz cinsindeki kontratların Türk Lirasına dönülmesi marjları bir miktar baskıladı.

Menkul kıymet ve varlık yönetiminden güçlü performans

Menkul kıymet ve varlık yönetimine ilişkin gelirler 2019 yılının ilk çeyreğinde yüzde 10 artarak 13,8 milyon TL seviyesinde gerçekleşti, FAVÖK ise neredeyse ikiye katlanarak 1,7 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

Vira Haber