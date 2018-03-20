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ARTI Denizcilik’den “Yakıt Ölçüm ve Yönetim Sistemleri“ semineri

ARTI Denizcilik’den “Yakıt Ölçüm ve Yönetim Sistemleri“ semineri

Türkiye temsilciliğini ARTI Denizcilik’in yürüttüğü, “Yakıt Ölçüm ve Yönetim Sistemleri“ konusunda Aquametro Oil & Marine AG, alanındaki son gelişmeleri ve yeni ürünlerini tanıtmak üzere seminer gerçekleştirdi.

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Armatörler, gemi işletmecileri ve İstanbul Avrupa yakasındaki ilgili diğer firmalar için bugün Conrad İstanbul Bosphorus oteli konferans salonunda “Yakıt Ölçüm ve Yönetim Sistemleri“ semineri verildi.

Yarın ise tersaneler ve Anadolu yakasındaki firmalar için DoubleTree by Hilton Tuzla Oteli konferans salonunda saat 09:00 da başlayacak seminerde, Aquametro Oil & Marine, kendi üretimi olan yeni nesil Yakıt Ölçerleri, Viskozite Ölçerleri, Şaft Güç Ölçerleri, Homojenizatörler ve Dizel Siviçler’inin tanıtılması yanında güncel MRV, IMO ve MARPOL kuralları kapsamında geleceğin tam otomatik ve maliyet etkin yakıt tüketim izleme ve yönetimleri ile ilgili de bilgi verilecek.

 

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Vira Haber

 

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