Asyaport Sponsorluğuyla, Robot Takımı Amerika’ya Gidiyor

Geçtiğimiz yıl Amerika’ya imkansızlıklar nedeniyle gidemeyen takım, Asyaport Limanı’nın sponsorluğunda Amerika’ya uğurlanacak.

Türkiye’yi Amerika’da Temsil Edecekler

Tekirdağ Ebru Nayim Fen Lisesi robotik-kodlama takımı, TFL Robotics Türkiye’yi ABD’de düzenlenecek dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Bu yıl da çalışmalarını sürdüren okul takımı ilk olarak Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı’nın daveti üzerine Bakü’de gerçekleştirilen turnuvaya katılarak tasarım ödülü kazandı.

Geçen Yıl Gidememişlerdi Asyaport Sponsor Oldu

Son olarak Mart ayında düzenlenen Türkiye şampiyonasında da Türkiye’yi dünya şampiyonasında temsil etme hakkı kazandı. Bu yıl Nisan ayının sonunda gerçekleşecek olan Vex Robotics dünya şampiyonasına 50’den fazla ülkeden 800’ün üzerinde takım katılacak. Tekirdağlı takım bu turnuvada Türkiye’yi temsil edecek 4 takımdan biri oldu. Bu bağlamda çalışmalarını sürdüren ekibe Türkiye’nin en büyük transit konteynır limanı Asyaport Limanı sponsor oldu. Asyaport tarafından ekibin uçak biletlerini ve yarışma katılım bedeli karşılandı. 19 Nisan’da ABD’ye hareket edecek ekip ihtiyaç duyduğu diğer harcama kalemleri olan konaklama, yeme-içme, robot parçalarının sponsorluğu için Asyaport firması ile protokol imzalandı. Protokol törenine Okul müdürü Muhsin Şen, Okul Aile Birliği Başkanı Hilal Korkmaz, Okul Müdür Yardımcısı Yeşim Cabi, Asyaport Mali İşler Müdürü Özlem Bentürk katıldı.

Vira Haber