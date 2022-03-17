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Asyaport’ta “Limanda Yaşam” Temalı Fotoğraf Yarışması

Asyaport’ta “Limanda Yaşam” Temalı Fotoğraf Yarışması

Asyaport “limanda yaşam” temalı fotoğraf yarışmasına ev sahipliği yapıyor. Davet usülü düzenlenen ödüllü yarışmanın sonunda sergilenmeye hak kazanan 30 fotoğraf 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sergilenecek

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Tekirdağ’da birçok etkinliğe ev sahipliği yapan Asyaport bu kez kapılarını fotoğrafçılara açıyor. Asyaport’un davet edeceği fotoğrafçılar belirlenen tarihlerde liman sahası içerisinde liman yaşamını fotoğraflayacak. Limanda yaşam temasıyla düzenlenen yarışmada fotoğrafçılar çekecekleri fotoğraflar ile limandaki çalışmaları ve hizmetleri belgeleyerek izleyicilere aktaracak.

4 kişilik jüri tarafından yapılacak oylama sonucunda dereceye giren, mansiyon kazanan ve sergilenmek için seçilen fotoğraflar 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde sergilenecek. Yarışma için hazırlanacak kitap/katalog daha sonra katılımcılara iletilecektir.

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