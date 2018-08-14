Avrupa Birliği Aquairus krizine çözüm arıyor
İtalya ve Malta, 141 göçmeni taşıyan kurtarma gemisine kapılarını kapattı, gemidekiler Akdeniz'in ortasında kendilerini bir Avrupa ülkesinin kabul etmesini bekliyor.
A+A-
İtalya ve Malta geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri taşıyan Aquarius adlı kurtarma gemisine limanlarını kapattı.
Gemi, Libya açıklarında Avrupa ülkelerinden biri tarafından kabul edilmeyi bekliyor.
Avrupa Birliği ise yaşanan krize çözüm arıyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, AB'nin sorunu çözmek için bazı üye devletlerle iletişim halinde olduğunu ifade etti. Sözcü, "Çözüm için diplomatik destek vermeye hazırız." dedi.
İtalya ve Malta cuma günü kurtarılan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan Aquarius'a limanlarını açmayı reddetmişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 37 defa okunmuştur
Etiketler : Avrupa birliği, gemi, Aquarius, kurtarma gemisi, iman
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.