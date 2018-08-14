Avrupa Birliği Aquairus krizine çözüm arıyor

İtalya ve Malta geçtiğimiz günlerde Akdeniz'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu göçmenleri taşıyan Aquarius adlı kurtarma gemisine limanlarını kapattı.

Gemi, Libya açıklarında Avrupa ülkelerinden biri tarafından kabul edilmeyi bekliyor.

Avrupa Birliği ise yaşanan krize çözüm arıyor. Avrupa Komisyonu Sözcüsü Tove Ernst, AB'nin sorunu çözmek için bazı üye devletlerle iletişim halinde olduğunu ifade etti. Sözcü, "Çözüm için diplomatik destek vermeye hazırız." dedi.

İtalya ve Malta cuma günü kurtarılan, aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 141 göçmeni taşıyan Aquarius'a limanlarını açmayı reddetmişti.

Vira Haber