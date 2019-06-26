Azimut’un en yeni modeli: S10

Dünyaca ünlü İtalyan üretici Azimut, yeni S10 modeli Alberto Mancini tarafından tasarlandı. S10’un iç mekanlarını Francosco Guida dekore etti. Tersanenin S Collection adlı model yelpazesine dahil olmak üzere tasarlanan S10, bu serinin amiral gemisi olacak.

Azimut’un CEO’su tarafından geçen yıl Milano’da yorumlanan S Collection serisi, markanın yeni stil kodlarına sahip, daha gelişmiş ve çağdaş projeleri olarak betimlenmişti.

Daha önceleri Overmarine, Fairline ve Dominator gibi markalarla çalışan tasarımcı Alberto Mancini, S10 projesinde bir yelkenlinin şıklığını, deniz kıyısındaki modern bir villanın mimarisini ve bir süper otomobilin kişiliğini bir araya getirdiklerini söyledi. Pulpit ve orta merdivenlerde karşımıza çıkan karbon fiber detaylar ve dışarı doğru katlanarak açılan balkonlar, yeni modelin fark yaratan nitelikleri olarak karşımızda. Tasarım anlamında ise, alçaltılmış orta kokpit alanı ve kıç taraftaki beach club bölümü motoryatın önemli özelliklerinden.

Vira Haber