Baglietto T-Line serisinin 2. süperyatını da suya indirdi

İtalyan tersane Baglietto, T-Line serisinin ikinci süperyatını suya indirdi. Süperyatın boyu 47,6 metre. Tersanenin La Spezia’daki tesislerinde inşa edilen yatın kız kardeşi Andiamo, 48 metre idi. Tersane Andiamo’yu 2017’de suya indirmişti.

T-Line serisinin tasarımı da Francesco Paszkowski tarafından yapıldı. İç mekanını ise Baglietto’nun kendi ekibi dekore etti. Süperyatın 140 metre karelik güneş güvertesi, cömertçe düşünülmüş açık yaşam alanlarının başında geliyor. Bu güvertede aynı zamanda sonsuz havuz da var. Ek olarak süperyatın baş tarafında, 47 metre karelik bir beach club alanı yer alıyor. Bar, spor salonu ve buhar banyosu gibi özellikler de yine süperyatta yer alıyor.

5 kamaralı iç düzen sunan çiçeği burnunda T-Line yatının 4 misafir kamarası da, alt güvertede konumlanıyor. Master süit ise yatın ana güvertesinde.

Çift 1678 kW Caterpillar dizel makinelerle donatılmış olan yat, 16 knot sürat yapabiliyor. Toplamda 80 bin litrelik yakıt tankı sayesinde 4500 deniz mili menzil sunuyor.

Vira Haber