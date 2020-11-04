Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin Görev Süresi Uzatıldı

Türkiye, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi için yeni Navtex (denizcilere duyuru) yayınladı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'nın Navtex duyurusuna göre, Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemisi için çalışma süresi 16 Şubat 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Buna göre, Doğu Akdeniz'de "Tanux-1" ve "Apollo Moon" isimli gemilerle sismik çalışmalarını yürüten Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin görev süresi uzatılmış oldu.

Vira Haber