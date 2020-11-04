Gemi Ve Yat Sektörü İhracat Artışında Liderliği Bırakmadı

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) derlenen verilere göre, 2019'un ocak-ekim döneminde 768 milyon 969 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 963 milyon 627 bin dolara ulaştı.

Söz konusu dönemde ihracat artışında yüzde 25,3'u yakalayan sektör, bu oranla lokomotif olarak nitelendirilen birçok sektörü geride bırakarak zirvedeki yerini korudu. Sektörün, yılın 10 aylık döneminde ülke ve serbest bölgeden oluşan toplam 140 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

Yılın 10 ayında Türkiye'nin 33 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 636 milyon 386 bin dolarlık bölümünü İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 66'sına denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 246 milyon 691 bin dolarla Yalova, 29 milyon 234 bin dolarla İzmir ve 27 milyon 742 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen yılın 10 ayında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirmeyen Aydın, Samsun, Sinop, Giresun ve Şırnak'ın bu yılın aynı döneminde sektörün ihracatına toplam 257 bin dolarlık katkı verdiği görüldü.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E

Gemi ve yat sektörünün yılın 10 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Bu dönemde Norveç'e 213 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapılırken, söz konusu ülke, sektörün toplam ihracatının yüzde 22,2'si ile beşte birinden fazlasını karşıladı.

Norveç'i, 176 milyon 336 bin dolarla Marshall Adaları, 66 milyon 587 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg, 45 milyon 820 bin dolarla Kanada, 44 milyon 623 bin dolarla Rusya, 43 milyon 225 bin dolarla İngiltere, 38 milyon 639 bin dolarla Hollanda, 29 milyon 690 bin dolarla Umman ve 28 milyon 992 bin dolarla Polonya takip etti.

Bu dönemde İtalya'ya 26 milyon 170 bin dolarlık, ABD'ye 22 milyon 835 bin dolarlık, Danimarka'ya 14 milyon 832 bin dolarlık, Kenya'ya 11 milyon 358 bin dolarlık ve İspanya'ya 10 milyon 885 bin dolarlık gemi ve yat ürünleri ihraç edildi.

Böylece sektör, dünyada toplam 15 noktaya 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiş oldu.

Ülkelere göre sektörün dış satım hacmindeki değişime bakıldığında, ocak-eylül döneminde miktar bazında en fazla ihracat artışı Marshall Adaları'na gerçekleşti. Marshall Adaları'na geçen yılın 10 ayında gerçekleştirilen 67 milyon 811 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı sürecinde 176 milyon 336 bin dolara çıkarak 108 milyon 524 bin dolarlık artış kaydetti.

558,1 MİLYON DOLARLIK GEMİ İHRAÇ ETTİK

Gemi ve yat sektörünün alt kalemlerine bakıldığında, yılın 10 ayında sektörün ihracatına en büyük katkıyı 558,1 milyon dolarla geminin verdiği görülürken, bunu 124,9 milyon dolarla römorkörler takip etti.

Bu dönemde, 112,5 milyon dolarlık yat, tekne ve bot, 97 milyon dolarlık feribot, 28,9 milyon dolarlık gemi yan sanayi, 23,7 milyon dolarlık da deniz tankeri ihracatı gerçekleştirildi.

Yılın 10 ayında 18,5 milyon dolarlık da bu sınıflandırmalara dahil olmayan diğer deniz araçları ihracatı yapıldı.

Vira Haber