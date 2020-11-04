2022 Yılına Ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası Bodrum’da Yapılacak
Türkiye Yelken Federasyonu, 2022 yılına ertelenen Optimist Dünya Şampiyonası’nın Türkiye’nin ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini duyurdu.
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Federasyondan yapılan açıklamada, "İtalya’da düzenlenmesi planlanan 2020 Optimist Dünya Şampiyonası’nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilmesi ve 2021 yılında ise salgın durumunun öngörülememesi dolayısıyla şampiyonanın 2022 yılında, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yapılması kararlaştırılmıştır." denildi.
Vira Haber
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