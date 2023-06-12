Barbaros Hayrettin Paşa MTAL’den 50. Yıla Özel Mezuniyet Töreni

Kuruluşunda Japonya’nın da destek verdiği, Türkiye’nin denizcilik ve su ürünleri alanındaki en köklü okullarından Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kuruluşunun 50. yılında özel olarak düzenlediği mezuniyet programında, 460 öğrencisini mezun etti.

Okul bahçesinde düzenlenen törene Beykoz İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sevcenur Özcan, Gümüşsuyu Mahallesi Muhtarı Şaban Efe, Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mezunu Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik, İTO Meclis Üyesi Ömer Ayberk Cengiz, Akademisyen&Yazar Ömer Asmalı, Beykoz İl ve Bölge Dernekler Birliği Dönem Başkan Yardımcısı ve Beykoz Tokatlılar Derneği Başkanı Bülent Kılıç, Okuldan mezun olan armatörler, kaptanlar ve mezun olan öğrencilerin aileleri katıldı.

Programın açılışında Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çendik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sevcenur Özcan’da birer selamlama konuşması gerçekleştirerek öğrencileri tebrik ettiler.

Vira Haber