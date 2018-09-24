Bartın Üniversitesi teknesi tanıtıldı

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokuluna bağlı Kurucaşile yerleşkesinde eğitim-öğretime devam eden öğrenciler tarafından yapılan uygulama teknesi Bartın protokolünün beğenisine sunuldu. Öğretim elemanları ve Kurucaşile İlçesindeki Gemi inşa ustalarının gözetiminde yapılan tekneyle Bartın Irmağında bir gezinti yapıldı. Tekne turuna Bartın Valisi Nusret Dirim, Garnizon Komutanı Vekili Alb. Hakan Metin Kişi, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen Gücüyen, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış ve AK Parti İl Başkan Yardımcısı Göksel Candan katıldı.

Rektör Uzun, uygulama teknesinin öğrencilerin meslek yaşamlarına yönelik önemli deneyimler kattığını vurgulayarak, "Bartın Meslek Yüksekokulumuz yat kaptanlığı, sınırlı vardiya zabitliği ile gemi adamı uzmanlığı eğitimleri verme konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirildi. Karar doğrultusunda Bartın Meslek Yüksekokulu Bakanlık tarafından yetkilendirilen 22 fakülte ve yüksekokuldan biri oldu. Buradan mezun olacak öğrencilerimiz, Uluslararası geçerliliği olan yeterlilik belgeleri sayesinde uluslararası denizcilik alanında faaliyet gösteren işletmelerde çalışma imkanı bulacaklar. Ayrıca uygulamalı eğitim alan öğrenciler iş hayatlarına dair eşsiz tecrübeler edinecekler. Bu tekneyi de Gemi İnşaatı Programı öğrencilerimiz yaptı. Şimdi ise Yat İşletme ve Yönetimi Programı öğrencilerimiz uygulamalı derslerini bu teknede yapacaklar. Kendilerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim uygulama teknesinin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Öğrencilerimizi güzel bir işe imza attıkları için tebrik ederim. Onlarla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Vira Haber