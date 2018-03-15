Bartın Üniversitesi yat kaptanı ve sınırlı vardiya zabiti yetiştirecek

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu, yat kaptanlığı, sınırlı vardiya zabitliği ile gemi adamı uzmanlığı eğitimleri verme konusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.



Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu'nun Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanan YÖK'e bağlı denizcilik eğitimi veren kurumların sınırlı vardiya zabitliği ve yat kaptanlığı (499 GT) ehliyeti verebilmesi için gerekli olan STCW (Gemiadamları Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Uluslararası Standartları) belgesi başvurusu kabul edildi.



Rapor doğrultusunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu'nun Kurucaşile ilçesinde bulunan Yat İşletme ve Yönetimi Programında yat kaptanı yetiştirilecek. Ayrıca aynı programda gemiadamı uzmanlık eğitimleri verilmesi de uygun bulunurken, Deniz ve Liman İşletmeciliği Programında ise sınırlı vardiya zabitliği eğitimleri verilecek. Karar doğrultusunda Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Bakanlık tarafından yetkilendirilen 22 fakülte ve yüksekokuldan biri oldu.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun gerekli hazırlıklarla kalite standartlarının sağlandığını belirterek, yüzlerce yıllık denizcilik geleneği olan Kurucaşile ilçesinde bu alanda insan kaynağı yetiştirilmesinin önemini vurguladı.



Rektör Uzun, "Bu sertifikayı verebilmek amacıyla Bartın Meslek Yüksekokulumuzun Kurucaşile'de bulunan ilgili programların yeterliliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Denizcilik Eğitimi Denetleme Kurulu (DEDK) tarafından incelendi. Gerekli standartların sağlandığının görülmesi üzerine Bakanlığımız tarafından olumlu rapor verilerek, yetkilendirildik. Üniversitemizin yetkinliğine güvenen Bakanımız Sayın Ahmet Arslan'a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç nezdinde tüm YÖK üyelerine teşekkür ederim. Gösterdikleri gayret için öğretim elemanlarımızı da tebrik eder, başarılarının artarak devam etmesini temenni ederim" dedi.



Bartın Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Kıvanç Bakır ise verilen yetkilendirmenin önemine değinerek, "Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı ile Yat İşletmeciliği ve Yönetimi Programından mezun olacak öğrencilerimiz, Uluslararası geçerliliği olan STCW ve yeterlilik belgeleri sayesinde uluslararası deniz ticareti yapan işletmelerde çalışma imkanı bulacaklardır. Ayrıca bölge halkına gemi adamları eğitim kurslarının verilmesi için de çalışmalar hızlandırılmıştır" diye konuştu.

Vira Haber