BASEL III Rekabetçi Gemi Finansmanına Yönelik Olumlu Adımı Oyladı

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) tarafından yapılan açıklamada, ECSA’nın Avrupa'da gemi finansmanını teşvik etmek için etkili bir çerçeve sunacak olan ve Avrupa denizcilik endüstrisinin rekabet edebilirliğini koruma ihtiyacını kabul eden Komite oylamasının sonucunu memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun gemi finansmanı ile ilgili oluşan risk düzeyinin farkında olduğu ve mevzuat çalışmaları kapsamında ECSA’nın savunmakta olduğu özel hükümlerin organlarca korunduğu ve söz konusu hükümlerin özellikle Avrupa dışında alternatif finansman aramakta güçlük çeken birçok işletme için önemli olduğu ifade edildi.

ECSA Genel Sekreteri Sotiris Raptis tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; nakliye konusunun Avrupa güvenliğinin mihenk taşı olduğu, Avrupa deniz taşımacılığının rekabet gücünü korumak için AB'de rekabetçi gemi finansmanına erişimin olmasının çok büyük önem arz ettiği, bu bakımdan Avrupa Parlamentosu’nun ilgili oylamasının memnuniyetle karşılandığı, endüstrinin özellikle karbondan arındırma hedeflerine ulaşmaya yönelik harekete geçtiği bir dönemde bankaların deniz taşımacılığını finanse etmeye devam etmesini sağlayacak ilk adım olduğu ve müzakereler ilerledikçe AB Konseyi’nin de benzer bir yaklaşımı destekleyeceğinin beklendiği belirtildi.

Söz konusu oylama ve beraberinde sağlanacak finansman olanaklarına ilişkin sektör uzmanlarınca yapılan açıklamada; son yıllarda giderek sertleşen banka sermaye gereksinimleri ve birçok Avrupa bankasının gemi finansmanı faaliyetlerini küçültmesi ile birlikte denizcilik endüstrisi için finansman araçlarında iyileşme sağlanmasının büyük önem taşıdığı, Avrupa'nın mali ortamının büyük ölçüde banka kredilerine bağlı olduğu ve Avrupa bankalarının denizcilik şirketlerini finanse etmeye devam etmesi için Basel III anlaşması gibi düzenleyici koşullara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

(Kaynak: ECSA)