Rüzgar Tahrik Sistemleri Deniz Taşımacılığında İvme Kazanıyor

Rüzgar tahrik teknolojisinin sunduğu verimlilik kazanımlarından yararlanmanın karbonsuz denizcilik faaliyetleri için önemli olduğu vurgulanan açıklamada, teknolojik alan içinde meydana gelen gelişmeler doğrultusunda rüzgar tahrikinin önündeki bazı engellerin azaldığı, rüzgar destekli gemilerin sayısının bu yıl keskin bir şekilde artmasının beklendiği ve bunun da enerji tasarrufu sağlayan araçlara olan talebi artırabileceği, 2022 yılında rüzgar tahrikli sekiz gemi kurulumu kaydedilirken, bu yıl başta dökme yük gemilerinde olmak üzere bu tür 24 kurulumun daha beklendiği, rüzgar tahrik sistemleri endüstrisinin Şubat 2023 içerisinde Londra'da Royal Institute of Naval Architects tarafından düzenlenen Rüzgar Tahrik Sistemleri Konferansı'nda tipik kurulumlar için %5 ila %25 arasında yakıt tasarrufu vaat eden yeni araştırma ve projeleri sergilediği ifade edildi.

IWA tarafından yapılan açıklamada devamla; Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün (IMO) getirmekte olduğu karbon yoğunluk göstergesi gibi bir dizi yeni kurala uyum sağlanması ve yeni yönergelere uyulması için maliyetleri düşürmenin alternatif yollarının aranması nedeniyle rüzgar gücüne olan ilginin artış gösterdiği, rüzgar tahrik sistemlerinin diğer enerji verimliliği önlemleriyle birlikte kullanıldığında denizcilik endüstrisinin karbonsuzlaştırma hedeflerinin önemli bir bölümüne ulaşmasını sağlayacağı ve bunun da bir geminin yakıt altyapısını değiştirmeden başarılabileceği belirtildi.

(Kaynak: International Windship Association)