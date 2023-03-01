Deniz Lojistiğinde Bulut Teknolojisiyle Bağlantı Kurulacak

Açıklamada deniz lojistiği alanında yüksek standartlarda bir uygulamanın geliştirildiği ve bu uygulamanın yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) teknolojisinin talep tahmini, dinamik fiyatlandırma ve bakım araçlarının geliştirme zaman çizelgesini hızlandırabileceğine dair yüksek bir potansiyel taşıdığı, proje ortaklarınca varılan küresel anlaşmaya göre deniz lojistiği ile bulut teknolojisinin çeşitli alt başlıklarda (en son gemi programlarını görüntüleme, bir gönderi rezervasyonu yapma, sipariş onaylandıktan sonra bildirimde bulunma ve gemi denizdeyken kargonun konumunu takip etme vb.) iş birliğine gideceği, böylelikle müşterilerin uygulama aracılığıyla tek bir arayüz üzerinden hizmetlere erişim sağlayabileceği ifade edildi.

Projeye ilişkin olarak iş birliği koordinasyonunu sağlayan ilgili firma tarafından ayrıca, talep tahmini, dinamik fiyatlandırma ve bakım araçlarının geliştirme zaman çizelgesini hızlandırmak için yapay zekaya yönelimin olduğu, geliştirilen uygulama sayesinde operasyon ekiplerine farklı gemi türleri ve nakliye konteynerlerine yönelik arz ve talep hakkında gerçek zamanlı görünürlüğün sağlanacağı ve böylece gemi alanı ve kargo kapasitesi en üst düzeye çıkarken doğru kaynakları uygun sevkiyat türleriyle eşleştirmelerine de yardımcı olunacağı vurgulandı.

(Kaynak: Hellenic Shipping News)