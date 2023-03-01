Tankerlere Filtreleme ve Karbon Yakalama Sistemi Kuruluyor

Söz konusu ekipmanın yakıt içerisindeki sülfür ve partikül maddeyi %99 oranında filtreleyebildiği ve böylelikle gemi makinalarından kaynaklanan karbon emisyonlarının %40'a kadar olan oranını yakalayabildiği duyuruldu.

Bu doğrultuda; söz konusu teknoloji şirketi tarafından geliştirilen çözümün türünün ilk örneği olarak Rotterdam’da başarıyla kurulmuş olduğu ve tek seferde 200 tondan fazla karbondioksit tutabilen tank kapasitesi dolduğunda kimyasalın limana transfer edilebileceği ifade edildi. Firma yetkililerince yapılan açıklamada, gelişmiş dekarbonizasyon teknolojisinin mevcut gemilerde uygulanabilecek bir çözüm sunduğu, çalışmalar sonunda elde edilen sonuçların alternatif yeşil yakıt altyapısının geliştirilmesi ve rasyonalizasyonu için bekleme ihtiyacını ortadan kaldırırken an içerisinde karbon emisyonunu da ciddi oranda azalttığı ifade edildi.

(Kaynak: Lloyd’s List)