“FUELEU MARITIME” Müzakerelerine İlişkin ECSA Açıklaması

Avrupa ekonomisinin önemli bir parçası olan denizcilik, AB’nin iklim hedeflerine ulaşmak için önemli bir role sahip. “FuelEU Maritime” Yönetmeliği denizcilik sektöründe sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yakıtların alımını teşvik etmek açısından önem arz ediyor.

FuelEU Maritime Yönetmeliği’ne yönelik üçlü görüşmeler son aşamasına girerken, nihai metnin denizcilik sektörünün başarılı bir enerji dönüşümüne katkıda bulunmasını sağlamanın önemli olduğu belirtildi. Bu sebeple, yeterli miktarlarda düşük ve sıfır karbonlu yakıtların uygun bir fiyata piyasada bulunmasını sağlamak için herkesin desteğine ihtiyaç duyuluyor.

Bu nedenle ECSA, Avrupa Parlamentosu tarafından Değişiklik 129’da (Madde 20-paragraf 3c) önerildiği üzere, yakıt tedarikçilerinin zorunlu olarak FuelEU Maritime kapsamına dahil edilmesinin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi nezdinde desteklemesine yönelik çağrıda bulundu. Uyum için gerekli olan sürdürülebilir yakıtların tedarik edilememesi durumunda gemi sahiplerinin gereksiz yere cezalandırılmasını önlemek çok önemli. Bu hüküm, Avrupa Parlamentosu tarafından Yenilenebilir Enerji Direktifi III’te (Renewable Energy Directive-RED) önerildiği şekliyle, denizcilik yakıtı tedarikçileri için bağlayıcı bir hedefle birlikte denizcilik sektörünün enerji dönüşümü için zorunlu.

Yakıt tedarikçilerinin FuelEU Maritime kapsamına zorunlu olarak dahil edilmesi ve yakıtların hazır bulundurulması şartı çerçevesinde, Avrupa Parlamentosu’nun biyolojik olmayan yenilenebilir yakıtlar için bir alt kotaya ilişkin Değişiklik 82’deki (Madde 4a) önerisi ECSA tarafından destekleniyor.

Ayrıca ECSA, FuelEU Maritime Yönetmeliği kapsamında deniz taşımacılığı için sürdürülebilir ve ölçeklenebilir yakıtların kullanımına yönelik yüksek bir çarpan getirilmesi hususuna da destek veriyor.

(Kaynak: ECSA)