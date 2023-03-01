Birleşik Krallık Sıfır Emisyonlu Gemileri Finanse Edecek

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; elektrikli tekneler, sahilden gemi besleme, alternatif yakıtlar ve yakıt ikmali ile ilgili projelere 77 milyon pound değerinde kaynak sağlanacağı, bu kaynağın yeni nesil sıfır emisyonlu gemi inşa altyapılarının oluşturulması için önemli bir finansman olanağını oluşturacağı ve yarışmada yenilikçi şirketlerin ön plana çıkmasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca, birkaç yıl içinde sıfır emisyonlu feribotlar, yolcu gemileri ve kargo gemilerinin teslim edilerek denizcilik sektörü içinde yeni istihdam yaratılmasına da yardımcı olunacağı belirtildi.

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanı Mark Harper tarafından yapılan açıklamada; iklim değişikliğiyle mücadele söz konusu olduğunda, taşımacılığın bütün kollarında bu yönde bir sürece geçildiği, bu doğrultuda Britanya denizcilik sektörünün daha yeşil bir geleceğe sahip olmasının hedeflendiği, yarışma aracılığıyla son teknolojiye dayalı fikirlerin gerçeğe dönüşmesine yardımcı olunacağı ve İngiltere kıta sahanlığının önümüzdeki birkaç yıl içinde yeşil kargo gemilerine, feribotlara ve deniz yolculuklarına ev sahipliği yapacağı, İngiltere'deki büyük limanlar ve operatörlerle işbirliği içerisinde 2025 yılına kadar sıfır emisyonlu gemileri teslim edebilecek projelere odaklanılacağı, yeni nesil teknolojilere örnek olarak akülü elektrikli deniz araçları, kıyıdaki elektrik gücü, hidrojen veya amonyak gibi düşük karbonlu yakıtlarla çalışan gemiler ve rüzgar destekli feribotların verilebileceği kaydedildi.

Söz konusu finansmanın 2022 yılı içerisinde kurulan Birleşik Krallık Kıyı Ajansı aracılığıyla sağlanacağı, hükümetin buna ilave olarak 7,4 milyon sterlin finansman kullanarak Birleşik Krallık üniversiteleri içinde yeni bir denizcilik araştırma merkezini kurmayı hedeflediği, Lloyd's Register'ın desteğiyle hazırlanan bir rapora göre de Britanya denizcilik sektörünün 2050 yılına kadar karbonsuz denizciliğe ulaşması için önümüzdeki otuz yılda 75 milyar sterlin değerinde ek yatırıma ihtiyaç duyduğu ifade edildi.

(Kaynak: Lloyd’s List)