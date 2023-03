Türk Loydu IACS Üyelik Sürecinin En zor Aşamasını Geçti

Mart ayı meclis toplantısına katılan Türk Loydu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Melikoğlu, yaptığı kürsü konuşmasında Klas Kuruluşları Uluslararası Birliği’nin (IACS-International Association of Classification Societies) 30 Ocak 2023 tarihinde önemli bir toplantı yapıldığını hatırlattı. Toplantı konusunun Türk Loydu’nun IACS üyelik başvurusu ile ilgili olduğunu kaydeden Cem Melikoğlu, “IACS’ın yetkilendirmiş olduğu “dekra” ismindeki kuruluş, Türk Loydu’nun kalite yönetim sisteminin gerekliliklerine uygunluğunun beyanı olan QSCS Statement of Compliance belgesi onaylayarak IACS yetkililerine iletti. Söz konusu QSCS Statement of Compliance belgesi gözden geçirildi ve Türk Loydu’nun IACS ile uyumlu olduğunu belgeleyen bu doküman 10 Şubat 2023 tarihinde IACS tarafından onaylı olarak resmi internet sitesinde yayınlandı. Böylece Türk Loydu’nun IACS üyelik sürecinde en zor aşama olan IACS’ın Statement of Compliance belgesini alarak, kalite yönetim sistemlerimizin IACS’a uygun olduğunu kanıtlamış olduk. Sürecin en zor kısmı aşıldı. Hala tamamlanması gereken bazı bürokratik aşamalar var. IACS’a 2011 yılından bu yana yeni üye alınmadığı için yeni üyelikle ilgili süreçlerin biraz ağır işlemesi de doğal. Belirli süreçleri geçtikten sonra resmi üyeliğimizin açıklanmasını bekliyoruz” dedi.

Bu noktalara çok yoğun çalışarak, Türk Loydu’nu sürekli geliştirerek geldiklerini kaydeden Cem Melikoğlu, 2023 yılı bitmeden IACS’ın 12. üyesi olmayı beklediklerini ifade etti.

Vira Haber