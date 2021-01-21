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Beşiktaş Tersanesi’nden Büyük Başarı

Beşiktaş Tersanesi’nden Büyük Başarı

Beşiktaş Tersanesi, 2020’de Çin dışında en fazla Scrubber (gaz yıkayıcı) dönüşümü yapan firma oldu. Tersanede 2020’de 19, toplamda 35 scrubber projesi başarıyla tamamlandı.

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Clarksons Research’in araştırmasına göre, Beşiktaş Tersanesi 2020’de Çin dışında en fazla scrubber uygulayan tersane oldu. Beşiktaş Tersanesi’nde 2020 yılında 19 scrubber projesi ve toplamda 35 scrubber projesi başarıyla tamamlandı.

Beşiktaş Tersanesi’nden yapılan açıklamada, “Sorumlu hareket eden ve daha yeşil bir dünya ve daha iyi bir yarın yaratmak için önemli değişiklikler yapan lider nakliye şirketleriyle çalışmaktan mutluluk ve onur duyuyoruz” denildi.

Kaynak: Denizcilik Dergisi

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