BEST for Energy İle Türkiye ve İspanya'nın Temiz Enerjide İş Birliği Alanları Araştırılacak

Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyeti Mali İş Birliği çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen rekabetçi sektörler kapsamında desteklenen proje, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin (ENSİA) ortaklığıyla uygulanıyor. Proje dahilinde İspanya'ya düzenlenen çalışma ziyaretinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İZKA'dan yetkililer ile Türkiye'den 25 temiz enerji sektörü iş temsilcisi yer alıyor.

Bu kapsamda ilk olarak Bilbao'daki ileri imalat, yüzey mühendisliği, ürün mühendisliği ve imalat için ICT'lerde uzmanlaşmış teknoloji merkezi Tekniker ile İspanya'daki en büyük uygulamalı araştırma ve teknolojik geliştirme merkezi TECNALIA'ya ziyaretler düzenlenecek.

İspanya ve Avrupa'nın rüzgar enerjisi ekipman ihracatında merkez haline gelen Bilbao Limanı'na yapılacak ziyarette, şebekeye bağlı yüzer rüzgar santrali çözümlerinde ilk deneyimi temsil eden ve limana 2 megavatlık yüzer deniz üstü rüzgar kurulumları yapılmasını içeren DemoSATH projesi incelenecek.

WindEurope'ta Türkiye sunumu

Rüzgar enerjisi endüstrisinden sektör temsilcilerini ve akademisyenleri her yıl bir araya getiren ve bu yıl Bilbao'da düzenlenen WindEurope Konferansı'na da katılacak ekip, burada Türkiye'deki rüzgar enerjisi sanayisinin gelişimine ilişkin sunum yapacak.

Sektör temsilcileri WindEurope Konferansı kapsamında, "Rüzgar Enerjisi Uluslararası Eşleştirme Etkinliği"ne de katılarak, yabancı şirketlerle potansiyel iş birliği alanlarını ele alacak.

Sektör temsilcileri, Barcelona Şehir Konseyi ile bir araya gelerek kentlerin temiz enerji dönüşümünün desteklenmesi, ekonomik rekabet gücünün ve topraklarının yeniden dengelenmesi ve temiz enerji yatırımlarının teşvik edilmesi gibi konularda fikir alışverişinde bulunacak.

Son gün ise CEEC Katalan Enerji Verimliliği Kümelenmesi ile ESCI içinde Avrupa Küme Mükemmeliyeti Vakfına (EFCE) ziyaretlerde bulunulacak. İspanya'da temiz enerjide kümelenme faaliyetleri incelenerek bunların İzmir'e uygulanabilirliği tartışılacak.