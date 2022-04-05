Tersan Tersanesi’nde İnşa Edilmişti! Havila Capella’ya “Yeni Nesil Gemi Ödülü”

Türkiye'de Tersan Tersanesi'nde inşa edilen gemi, ödülünü bu hafta (4-7 Nisan) Oslo ve Lillestrøm'da gerçekleşen Nor-Shipping 2022'nin ilk gününde Açık Liderlik Konferansı'nda aldı.

Jüriden yapılan açıklamada, "Kazanan gemi şu anda LNG ile çalışıyor, ancak teknoloji ve kullanılabilirlik izin verdiğinde gelecekte hidrojene geçiş için tasarlandı. Gemi, limana vardığında ve limanda kalırken, teslimat sırasında dünyanın en büyük pil paketini kullanabilecektir - bu, motor çalıştırmadan dört saat boyunca yol almasına olanak tanır. Gemiyi daha da verimli hale getirmek için, normalde egzoz ve soğutma suyu sistemleri ile kaybedilen yakıt enerjisinin %65'ini kullanacak bir atık enerji geri kazanım sistemine sahip. Wavefoil geri çekilebilir yaylı folyo cihazının kullanılmasıyla %5 daha fazla yakıt tasarrufu sağlanır. Havila Capella gerçekten yenilikçi bir gemi ve Nor-Shipping 2022 Yeni Nesil Gemi Ödülü'nü almaya değer bir gemi” dedi.

Vira Haber