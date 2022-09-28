Big Fish Turkey Honda Marine Sponsorluğunda Gerçekleşti

Honda Marine’in etkinlik sponsoru olarak destek verdiği Big Fish Turkey, ‘Doğaya ve balıkçılığa saygı’ felsefesi ile bu yıl 15. kez düzenlendi. Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi amatör sportif balıkçılarını bir araya getiren turnuvada birinci olan takıma BF2.3 beygir gücündeki SCHU model Honda Marine hediye edildi.

Anadolu Grubu çatısı altında faaliyet gösteren Anadolu Motor’un markalarından Honda Marine’in etkinlik sponsoru olarak destek verdiği Big Fish Turkey, 23-25 Eylül tarihleri arasında Çeşme Marina’da gerçekleştirildi. Bu yıl 55 tekne ve 300 yarışmacının katıldığı turnuvada en büyük balık kategorisinde 108.2 kg Mavi Kanat orkinos ile Tuna Vortex takımı birinci, Espadon takımı ikinci ve Barbarossa takımı üçüncü oldu. Yarışmayı birincilikle tamamlayan Tuna Vortex takımına BF2.3 beygir gücündeki SCHU model Honda Marine hediye edildi.

“Yakala-Bırak-Yaşat” misyonuyla farkındalık yaratmak amaçlanıyor

Türkiye’de yapılan sportif balıkçılık turnuvaları arasında “Yakala-Bırak-Yaşat” uygulamasını ilke edinen tek turnuva özelliğindeki Big Fish Turkey, bu yıl 15. kez düzenlendi. ‘Doğaya ve balıkçılığa saygı’ felsefesini benimseyen turnuva, izleyici ve katılımcı sayısıyla Avrupa’nın en önemli turnuvaları arasında gösteriliyor. Bu yıl da Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi amatör sportif balıkçılarını bir araya getiren turnuva ile balıkçılık sporunu daha geniş kitlelere duyurmak, “Yakala-Bırak-Yaşat” misyonuyla yeteri kadar balığın avlanmasını, diğerlerinin ise doğaya sağlıklı bir şekilde iade edilmesini teşvik etmek konusunda farkındalık yaratmak amaçlanıyor.