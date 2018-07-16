Binlerce kişi İstanbul Boğazı'nı yüzerek geçecek

55 farklı ülkeden 2400 sporcu, "22 Temmuz'da aynı anda İstanbul Boğazı'na atlayacak ve Kanlıca'dan Kuruçeşme’ye olan 6,5 kilometrelik parkuru yüzerek tamamlamaya çalışacak. Kiminin Boğazı yüzerek geçen en hızlı isim, kiminin ise İstanbul'u en güzel yerden deneyimlemek için katılacağı yarışta yüzücüler, bitiş noktasında "Kıtalararası Yüzücü" unvanına sahip olacak.

14 yaşından 89 yaşına kadar çok geniş bir katılımla düzenlenecek yarışa yapılan başvuruların sayısı ise 4300'ü geçti. Türkiye'nin her bölgesinden talep olan yarışın elemeleri ise 5 farklı şehirde yapıldı.

Başvuru yapan 55 ülkenin vatandaşları arasında en çok ilgiyi Rusya gösterirken liste Ukrayna, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri ile devam etti. Haliyle katılım bu kadar yoğun olunca, binlerce kişilik yüzücü kadrosu da 2 gemiyle taşınacak.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından Samsung işbirliğiyle düzenlenen ve dünyada iki kıta arasında yapılan tek yüzme yarışı olan Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, 30'uncu yılında rekor bir katılımla İstanbul Boğazı'nda gerçekleşecek. 22 Temmuz'da düzenlenecek yarışa 55 farklı ülkeden 2 bin 400 kişi katılacak. 14 yaşından 89 yaşına kadar birbirinden farklı sporcularıyla renkli görüntülere sahne olacak yarış, sürpriz konukları ve Samsung tarafından Kuruçeşme Parkına kurulacak etkinlik alanları ile de ziyaretçilerine keyifli bir hafta sonu vadediyor.

Bir yarış ve 5 eleme

Başvuruların her geçen yıl arttığı yarış, bu yıl bambaşka bir rekora ev sahipliği yaptı. Yarışın 30'uncu yılında, sporcuların gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle elemeler, Türkiye'nin 5 farklı bölgesinde gerçekleştirildi. İstanbul, İzmir, Adana, Ankara ve Trabzon'da yapılan elemelere binlerce sporcu katıldı.

Bir şehir ve 4 bin 430 kişi

Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı ile Asya ve Avrupa kıtası 30'uncu kez birbirine rekorlarla bağlanacak. Bu yıl, 3 bin 269'u erkek ve 1161'i kadın olmak üzere toplam 4 bin 430 kişi yarışa başvurdu. Yurt dışından katılacak sporculara ise 1200 kişilik kota konulurken, yabancı yüzücülerin kontenjanlarını doldurması ise sadece 27 dakika sürdü. Yurt dışından yapılan başvurularda, Rusya'nın 450 kişilik kontenjanını doldurması rekor sayılabilecek kadar kısa bir süreyle 13 dakikada gerçekleşti. Aynı zamanda 450 kişilik bir kotaya sahip olan Ukrayna ise kontenjanını 22 dakikada doldurdu.

Bir boğaz iki gemi

Yarışın 30'uncu yılında, boğazı en hızlı geçmek için 2 bin 400 kişi kulaç atacak. Büyük yarışın yapılacağı gün ise boğazda 2 gemi, sporcuları bir kıtadan diğerine taşıyacak. Yarışa olan yoğun ilgi nedeniyle, bu yıl ilk defa 2 farklı sporcu gemisi görev alacak.

Ruslar sıcak denizlere iniyor

30'uncu yaşında yarışa Türkiye dahil toplam 55 ülkeden başvuru gerçekleşti. Onlarca ülke arasından en çok ilgiyi Rusya gösterirken Ukrayna, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri onu takip etti.Almanya'dan Kazakistan'a, Belarus'tan Fransa ve Hollanda'ya kadar dünyanın birçok kıtasından ve ülkesinden sporcularının ağırlanacağı yarış, dünya kupası tadında gerçekleşecek.

İki kıta ve 6,5 kilometrelik dev parkur

Sporcuların Kuruçeşme Cemiz Topuzlu Parkı'ndan gemiyle Kanlıca Vapur İskelesi'ne götürüleceği yarış, aynı noktaya geri yüzülerek Kuruçeşme Cemiz Topuzlu Parkı'nda son bulacak. Yaklaşık 6,5 kilometrelik dev bir parkuru yüzerek geçecek yarışta sporcular, zorlu ve keyifli bir deneyim elde edecekler.

2 gün 2 efsane onur konuğu

Yarış 22 Temmuz Pazar günü yapılacak. Etkinlikler ise 21 Temmuz Cumartesi gününden başlayacak. Cumartesi günü gerçekleşecek ve Samsung tarafından organize edilen "Show Swim" etkinliğine Zimbabveli dünya rekortmeni yüzücü Kirsty Coventry katılacak. 2004 yılında Atina Yaz Olimpiyatları'nda altın, gümüş ve bronz, 2008 Pekin Olimpiyatları'nda ise bir altın ve 3 gümüş madalya alan Coventry, 7 madalyası ile olimpiyat tarihine adını yazdırdı.

Binlerce kişinin kulaç atacağı Pazar günü yapılacak büyük yarışa ise seyirci olarak bambaşka bir atlet konuk olacak. 1980'li ve 90'lı yıllara damgasını vuran Ukraynalı efsanevi atlet ve şu an Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı olan Sergey Bubka. Ünlü olimpiyat oyuncusu, 1988 yılında sırıkla atlamada 5,90 metre atlayarak olimpiyat rekoru kırdı ve altın madalya kazandı. Efsanevi atlet rekorun ardından 1988, 1989, 1991, 1993, 1995 ve 1997 yıllarında da dünya şampiyonu oldu. Bubka, ele geçirdiği 35 rekor ile en iyi sırıkla atlamacı olarak kabul edilirken 6,14 ve 6,15 metre ile kırdığı dünya rekoru, ondan yıllar sonra, 2014 yılında geçilebildi.

Vira Haber