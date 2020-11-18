Boğaziçi Tersanesi’nde Üretilen Cyathea'nin 55 Günlük Yolculuğu Başlıyor!
Süveyş Kanalı’ndan, Hint Okyanusuna, Avusturalya’dan da Yeni Kaledonya’ya varacak olan Cyathea, 55 gün ve 10 binden fazla deniz mili ile cesur bir maceraya imza atıyor.
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Beş kişiden oluşan mürettebat, zor bir denizcilik sınavı olacak yolculukta mazot ve yiyecek tedariki için Singapur’da yalnızca bir kez karaya inmeyi planlıyor.
Rolls-Royce Power Systems’ın servis personeli, dijital MTU Remote Services platformu aracılığıyla gemiyi izliyor ve veri kaydedici aracılığıyla çalışma durumundan her zaman tam olarak haberdar olacak.
“Bu bizim başarı kriterimizdir”
Bunun başarı kriteri olduğunu söyleyen MTU Türkiye Genel Müdürü Ali Güzel, “Boğaziçi Tersanesi ile birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz ve başarılı iş birliğimizi sürdürmek için sabırsızlanıyoruz” diye konuştu.
Vira Haber
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Etiketler : boğaziçi tersanesi, cyathea, mtu
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