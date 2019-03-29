İstihdam Seferberliği 2019 desteklerini iş dünyası ile paylaşmak ve yatırımcıların verilen desteklerden faydalanabilmelerine katkı sağlamak amacıyla İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ve Aliağa Ticaret Odası işbirliği, SGK ve İŞKUR ortaklığı ile Aliağa Ticaret Odası’nda bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Aliağa Ticaret Odasında düzenlenen toplantıda “İstihdam Seferberliği Yeni Teşvik Paketi” programı adına yürütülen çalışmalarda görevli kurumlar SGK ve İŞKUR temsilcileri; istihdam teşviklerini işverenlere ve firma temsilcilerine anlattı.

Toplantıya SGK İzmir İl Başkan Yardımcı Bayram Özer, İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Emin Dank, Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, İMEAK DTO Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Meclis Başkanı Adnan Saka, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Erdem, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Şaban Atalan, Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Y. Kemal Aygün, Burak Öztabak, Koray Örnek, ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Arif Saral ile çok sayıda işveren katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, başlatılan seferberlik ile işsiz sayısının düşürülmesi ve işadamlarının ülke ekonomisine katkı sunmasının amaçlandığını belirtti. Başkan Ertürk, “Bizde ‘Burası Türkiye Burada iş var’ sloganı ile başlatılan kampanyaya Aliağa olarak ‘Burası Aliağa, Burada İş var’ diyerek destek veriyoruz. İçinde bulunduğumuz konjonktür dolayısıyla bu tür teşviklere çok ihtiyacımız var. Bu seferberlik kampanyası ile birlikte iş dünyamıza 8 farklı teşvik sunuluyor. Bizde burada tüm iş dünyasına çağrıda bulunuyoruz. Gelin teşviklerden yararlanın, böylece hem işveren olarak avantajlardan yararlanın hem de bölge ve ülke ekonomisine destek olun” dedi.

Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk’ün ardından söz alan İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Emin Dank ise, İstihdamı artırma adına Devletin İŞKUR kanalıyla yürüttüğü çok önemli teşvikleri olduğunu ifade ederek, “Aliağalı işverenlerimizin istihdam seferberliği için yapacakları katkılar için şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü istihdam ülkemizin en önemli sorunlarından birisi ve bu sorunun ortadan kaldırılması için İŞKUR olarak elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. İŞKUR olarak siz değerli işverenlerimize güncel tüm teşviklerden faydalanabilmeniz için konu ile ilgili detayları her zaman aktarmaya hazırız” diye konuştu.

İŞKUR İzmir İl Müdür Yardımcısı Emin Dank’ın konuya ilişkin yaptığı konuşmaların ardından 2019 İstihdam Seferberliği hakkında detaylı bilgilendirmeye geçildi. İstihdam seferberliği hakkında SGK İzmir İl Başkan Yardımcı Bayram Özer, SGK Aliağa İlçe Müdürü Nuray Emengen Erdal ve Çiğli İŞKUR Müdürü Funda Özsan ile İŞKUR Yetkilisi Anıl Tamburacı işverenlerin hangi koşullar altında teşvikler üzerinden personel istihdam edebileceklerinin detaylarını aktardı. İŞKUR temsilcisi Tamburacı, İşbaşı Eğitim Programları üzerine ağırlık verdiği konuşmasında program ile istihdam edilen çalışanların işverenlere maddi yükünün olmadığının altını çizerek hangi statüde işletmelerin bu programdan yaralanabileceğini anlattı. İŞKUR’un sunumda İlave İstihdam Teşviki, Kısa Çalışma Uygulaması, 3 Aylık Ücret Desteği Programı, Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Destekler üzerine de bilgiler verildi. Sunum, SGK’nın istihdam teşvikindeki işveren sağladığı kolaylıkların anlatılmasıyla devam etti. SGK İzmir İl Başkan Yardımcı Bayram Özer, istihdam seferberliği programından yararlanan işverenlerin çalıştırdıkları personel ödenekleri ve kurumun bu kapsamda verdiği hizmetleri aktardı. Yapılan sunumların ardından katılımcıların sorularına geçildi. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Vira Haber