Boot Düsseldorf’ta Setur Marinaları rüzgarı

Dünyanın en büyük kara yat fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf'ta 18-26 Ocak'ta bu yıl 51'incisi düzenlenen fuarda yaklaşık 80 ülkeden gelen binlerce katılımcı ve ziyaretçiye özel sunduğu fırsatlarla 2020 yılı kampanyalarını aktaran Setur Marinaları, Türkiye deniz turizminin de tanıtımını gerçekleştirdi.

Akdeniz çanağının sayılı zincir işletmelerinden olarak dünya çapında pek çok marinaya göre sunduğu imkanlarla öne çıkan Setur Marinaları, deniz severlerin farklı beklentilerine cevap veren 10 marinasına ait detaylarla 2020 avantajlarını fuar boyunca ziyaretçilerle paylaştı. Setur Marınaların sahip olduğu marina zinciriyle sunduğu fırsatları, tekne boylarına göre uyguladığı özel fiyat avantajları ve fuara özel indirimli fiyatları Boot Düsseldorf'u ziyaret edenler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu yılın ilk fuarı Boot Düsseldorf'ta beklenilenin üzerinde, yoğun bir ilgiyle karşılaştıklarını kaydeden Setur Marinaları Genel Müdürü Emre Doruk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın en önemli fuarlarından Boot Düsseldorf'taki yüz yüze görüşmelerimiz, marinalarımızda konaklayan misafirlerimize sunduğumuz imkan ve fırsatların dünyada da eşi benzeri olmadığını gösteriyor. Özellikle zincir marina uygulamamız hem yatçılar hem de bizim gibi sektör profesyonellerinin ilgisini çekiyor. Her zaman belirttiğimiz gibi denizcileri özgürleştiren bu uygulamamızın başka bir örneğine henüz rastlamadık. Her biri ayrı güzellikteki kıyılarımızda bulunan marina zincirimizle sadece marinalarımızın değil, Türkiye'nin doğal güzelliklerinin de tanıtımını yapıyoruz. Dünyanın en büyük fuarlarında bu önemli misyonla boy gösterdiğimiz için de gurur ve mutluluk duyuyoruz."

Zincir marina uygulaması müşterileri çekiyor

Özellikle dünya çapındaki marinalarda sık rastlanmayan zincir marina uygulaması Boot Düsseldorf'u ziyaret eden tekne sahipleri tarafından büyük beğeni topladı. Zincir marina uygulamaları Setur Marinaları'nın Türkiye ve dünyadaki pek çok marinadan farklılaşmasını sağlayan önemli bir özellik olma özelliği taşıyor. Bu kapsamda müşteriler, herhangi bir Setur marinası ile yıllık sözleşme yaptığında batı kıyılarının kuzeyinden güneyine diğer 9 Setur marinasında 30'ar gün ücretsiz konaklama hakkı kazanıyor.

Bu hak her bir marinada ayrı ayrı geçerli olurken, 30 günün üzerindeki konaklamalarda ise yüzde 50 indirim imkanı veriliyor. Yüzde 50 indirimli konaklayan teknelere yıllık bağlama sözleşmelerini yenilemeleri durumunda ücret ödedikleri günler sözleşmelerine ilave ediliyor.

Uzun yıllar Setur Marinaları kullanmak avantaj sağlıyor

Tekne sahiplerine uzun yıllar Setur Marinaları'nda olmak da avantaj sağlıyor. Birlikte geçirilen her yıl için yüzde 2 olarak belirlenen indirim oranı, 10 yıl üzerindeki kıdeme sahip tekne sahiplerinde yüzde 25’e ulaşıyor. Bir Setur Marinası ile yıllık sözleşmesi olan teknenin diğer bir Setur Marinası’nda karaya çıkma ihtiyacı oluşması durumunda, denizde ve karada ücretsiz konaklamayla birlikte lift hizmetinden yüzde 50 indirimli yararlanma imkanı sunuluyor.

Setur Marinaları, yıllık sözleşmesi olan ve teknesini satışa çıkaran yatçılara sözleşme süresi içerisinde 2 kez ücretsiz çekme&atma, satış sonrasında ise kalan sözleşme süresini diğer bir Setur Marinası'na devretme hakkı ve 30 güne kadar yüzde 50 indirimli konaklama imkanı sunuyor.

Yıllık sözleşmesi olan yatçılar, teknesi Setur Marinaları dışında konaklayan arkadaşlarını, herhangi bir Setur Marinası'nda yıllık sözleşme yapmaya davet ettiğinde, kendisi ve referans olduğu arkadaşı 1 ay ücretsiz ilave süre kazanıyor. Sıfır tekne alan yatçılara, yıllık bağlama sözleşmelerine ilk yıl yüzde 10, ikinci yıl yüzde 5 indirimle birlikte, ilk çekme-atma ve 1 ay karapark hizmetinden ücretsiz faydalanma olanağı veriliyor. Ayrıca yatçılar, kişiye özel takvimle dilediği 2 veya 3 Setur marinasında avantajlı fiyatlarla yıllık sözleşme yapabiliyor.

Vira Haber