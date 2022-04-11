BOTAŞ, Tuz Gölü Deposu İçin 2 Yılda 40 Milyon Lira Yatırım Yapacak

Boru Hatlarıyla Petrol Taşıma A.Ş.’ye (BOTAŞ) ait Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi’nin 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan tarife uygulama dönemindeki gelir gereksinimi, enerji gideri ve yatırım tavanı tutarları, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlük kazanacak şekilde, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından onaylandı.

Buna göre BOTAŞ, Tuz Gölü Depolama Tesisi’nin ikinci tarife uygulama dönemi 2022-2023 olarak buna bağlı itfa süresi ise 22 yıl olarak belirlendi.

Tesisin 2022-2023 tarife uygulama dönemine ilişkin vergi öncesi reel getiri oranı %12,52; vergi öncesi düzeltilmiş reel getiri oranı ise %11,78 olarak belirlendi.

Tesisin 2022 yılı gelir gereksinimi 2.173.819.243 lira; 2022 yılı yatırım tavanı da 21.355.590 lira olarak belirlendi. Tesis 2022’de 28.216.418 lirası doğalgaz ve 5.285.224 lirası elektrik olmak üzere toplam 33.501.642 lira enerji harcaması yapacak.

Tesisin 2023 yılı gelir gereksinimi ise 2.136.003.194 lira olarak bildirildi. 2023’e ilişkin yatırım tavanı da 18.756.587 lira oldu. Tesis 2023’te, 2022’de olduğu gibi; 28.216.418 lirası doğalgaz ve 5.285.224 lirası da elektrik olmak üzere, toplam 33.501.642 lira enerji harcaması yapacak.