Sirena Marine, 2022 Palm Beach Uluslararası Boat Show'da

Sektörde 16. yılını geride bırakan Sirena Marine’in yurt dışı fuar rotasının son durağı ABD’nin Florida eyaleti oldu. Sirena Marine, iki Sirena 58, birer Sirena 68 ve Sirena 88 olmak üzere toplam dört tekneyle fuarda yer aldı. Hem Sirena Marine standına hem de fuara damgasını vuran model ise ABD’li tekne tutkunlarının karşısına ilk kez çıkan Sirena 68 oldu.

Eylül 2021’de gerçekleştirilen Cannes Yat Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Sirena 68’e ABD’lilerin ilgisi büyük oldu. Suya indirilmesinin üzerinden bir yıl gibi kısa süre geçmesine rağmen 28 adet satış rakamına ulaşan Sirena 68, diğer tüm Sirena modellerinde olduğu gibi yenilikçi tasarımlarıyla tekne sahiplerine deplasman süratlerinde birinci sınıf uzun seyirler sunan tasarımcı German Frers'in imzasını taşıyor.

Sirena 68'e kıç güverteden girildiğinde misafirleri içerisinde geniş ve tam donanımlı açık mutfağın bulunduğu ferah bir salon karşılıyor. Salon ve mutfaktaki dev camlar, deniz manzarasını olduğu gibi içeriye taşıyor. Bu sayede içeridekiler zahmetsiz bir şekilde bulunduğu yerden deniz manzarasının tadını çıkarabiliyor. Dev camların yarattığı ışık oyunları salonu adeta bir açık alana çeviriyor.

Alt güvertedeki ana kamara, gövdenin altı metre genişliğindeki tüm enine yayıldığından sahibine çok geniş ve kullanışlı bir alan sunuyor. King boy yatağın bulunduğu ana kamara gündüzleri kocaman camlardan içeriye dolan gün ışığıyla doluyor. Ana kamaranın kendine ait bir banyosu bulunuyor. Konukları ise her ikisi de kendi banyosuna sahip, ikiz yataklı bir misafir kamarası ile baş tarafta konumlandırılan VIP kamara ağırlıyor.

Sirena 68’in açık alanları tamamen keyif ve konfora öncelik verilerek tasarlandı. Güvertenin baş tarafı güneşlenmek ve denizdeyken keyifli zaman geçirmek isteyenler için gerçek bir cazibe merkezi. Daha soğuk iklimlerde kullanılacak Sirena 68’in, aşağıdaki ana salona doğrudan erişimi olan kapalı alana sahip bir versiyonu da bulunuyor. Modelin bir başka keyif noktası ise sabit tavanıyla güneşten koruyan flybridge’i. Bu alan hem keyifli vakit geçirmek hem de yemek yemek isteyenlere hizmet ediyor.