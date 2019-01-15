BP Atlantis petrol sahasını genişletecek

İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi’nde bulunan Atlantis petrol sahasını genişletmek için 1.3 milyar dolar yatırım yapacak.

İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), Meksika Körfezi’nde ABD derin sularında bulunan Atlantis petrol sahasının 3. Faz genişletme projesi için 1.3 milyar dolarlık yatırım bütçesini onayladı. Yeni bir denizaltı üretim sistemi kuracak olan BP, sekiz yeni kuyu açacak.

BP, Meksika Körfezi'nde Bulunan Atlantis Petrol Sahasını Genişletecek, System.String[] İngiliz petrol şirketi BP, Meksika Körfezi'nde bulunan Atlantis petrol sahasını genişletmek için 1.3 milyar dolar yatırım yapacak.

İngiliz petrol şirketi British Petroleum (BP), Meksika Körfezi'nde ABD derin sularında bulunan Atlantis petrol sahasının 3. Faz genişletme projesi için 1.3 milyar dolarlık yatırım bütçesini onayladı.

Yeni bir denizaltı üretim sistemi kuracak olan BP, sekiz yeni kuyu açacak. Sahadan üretimin 2020 yılında başlaması öngörülüyor. Sahanın şirketin petrol üretimini günde 38 bin varil arttırması bekleniyor.

Vira Haber