Brent Petrol Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Brent petrolde 120 doların üstünde yer alırken ABD ham petrolü de 119 doların üzerinde yer alıyor.

Fiyatlardaki yükselişte, Suudi Arabistan'ın temmuz ayına ilişkin ham petrol satışları için fiyatları artırması etkili oldu. Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti.

Dünyada petrol talebini karşılamaya yetecek kadar üretim olmayacağı endişeleri fiyatları artırmaya devam ediyor. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracağını açıkladı. Uzmanlar, üretimdeki artışın Rus petrolüne uygulanan ambargonun yaratacağı açığı kapatmakta etkili olamayacağını öngörüyor.

Öte yandan, petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 28 Mayıs-3 Haziran haftasında önceki haftaya göre değişiklik göstermeyerek 574'te kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 120,63 ile 120,87 dolar aralığının direnç, 120,39 ile 120,15 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.