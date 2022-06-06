"TÜRKLİM Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu: Vizyon 2050" Yayınlandı

Türkiye’de limancılık alanında yazılan tek rapor olarak denizcilik sektörünün tüm paydaşları tarafından ilgi ile takip edilen ve referans kabul edilen TÜRKLİM’in “Türkiye Limancılık Sektörü Raporu’nun 2022 yılı sayısı yayınlandı. Rapor yayınlandığı yıllar boyunca limancılık sektörü hakkında önemli bir farkındalık oluşturmuş, bu rapor sayesinde limanlarımızın küresel ticarette üstlendiği jeostratejik roller çok daha net bir şekilde algılanır hale gelmiştir.

2022 yılının teması: “Vizyon 2050”

TÜRKLİM’in 2007 yılında yayınladığı “Vizyon 2023” raporu her yönüyle tutarlı sonuçlar vermiş, 15 yıl öncesinden sektörün geleceği görülebilmiş ve rapor üstlendiği misyonu başarı ile tamamlamıştır. Bu rapordaki öngörülerin tutarlılığı “Vizyon 2050” raporu için en önemli gerekçe olmuştur. Rapor kapsamında TÜRKLİM; limanlarının 2050 yılı vizyonunu “Dünya ticaretinde, etkin, verimli, esnek, çevreci, iş güvenliği ve sağlığına duyarlı, etik çalışma kurallarına uyan, uluslararası rekabet gücüne sahip, bölgesinde oyun kurucu limanlar” olarak belirlenmiştir.

Limanlarımızın 2050 yılı hedefi: 1,3 milyar ton!

“Vizyon 2050” çalışması kapsamında gerçekleştirilen talep tahminleri ile limanlarımızın 2050 yılındaki yük hacimleri tahmin edilmiştir. 2050 yılında Türkiye’deki konteyner talebinin 41 milyon TEU’yu, toplam yük tonajının ise 1,3 milyar tonu geçeceği öngörülmüştür. Bu sonuçlar önümüzdeki yıllarda birçok yük türünde sadece ekipman yatırımı ile kapasite artışının sağlanamayacağını göstermektedir. Türkiye’nin 2050 yılına kadar mevcut liman kapasitesini 2-2,5 kat arttırabilmesi için hem mevcut limanlarımızın kapasite artışlarına ve hem de ülke olarak yeni mega limanlara ihtiyacımız vardır.

Bu noktada limanların gelecekte yaşayabilecekleri darboğazların, gelişme ve büyümelerinin önündeki engellerin bugünden kaldırılması, limanların hızlı, etkin ve verimli çalışmalarının sağlanması ve üzerlerindeki ekonomik yüklerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılması Türkiye’nin ekonomisine, büyümesine ve gelir artışına fayda sağlayacaktır. Genel olarak hizmeti verenin kim olduğuna bakılmaksızın limancılık hizmeti temel niteliği ile “Kamusal” bir hizmettir. Limancılık faaliyetinden asıl faydayı sağlayan ülkenin temel ekonomik ve sosyal dinamikleridir. Bu nedenle limanların sorunlarının bugünden çözülmesi kamunun öncelikli hedefi ve stratejisi olmalıdır.

Ülkemizin hızlı büyüyen dış ticareti limanlarımızda elleçlenen yük miktarlarını da olağanüstü şekilde artırmaktadır. Bu yük artışına karşın limanlarımızın zamanında yatırımlarla büyüyememesi gelecekte ciddi darboğazlar yaratabilecektir. Bugün birçok gelişmiş ülke limanlarında yaşanan darboğazlar beraberinde milyarlarca dolarlık kayıplara neden olacağı gibi ülkemizin gelişmesinin ve büyümesinin de önüne engel olacak, Türkiye küresel rekabette büyük yaralar alabilecektir. Bunun örnekleri yakın zamanda Amerika’da ve Avrupa’da yaşanmıştır. Bu nedenle limanlarımızın gelişimi evrensel sürdürülebilirlik standartları çerçevesinde bir sürekliliğe sahip olmalıdır. TÜRKLİM tüm bu nedenlerle limancılık sektöründeki gelişimin ve değişimin takipçisi olarak görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam edecektir.

TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın ERDEMİR yayınlana rapor için yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştır:

“Türkiye Limancılık Sektörü 2022 Raporu: Vizyon 2050 ile sektörün geleceği hakkındaki öngörülerimizi paylaşıyoruz. Görüyoruz ki limanlarımızın ülkemizin dış ticaretini destekleyen yapıtaşı olarak üstlendiği kritik roller her geçen gün artıyor. Bu noktada limanlarımızın artan dış ticaretimizi ve hinterlanttaki üretimi karşılayacak yeterliliğe sahip olması, altyapı ve üstyapı gelişiminin tüm kesimler tarafından destek görmesi gerekiyor. Rapor sahip olduğu içerik ile limanlar için bir strateji belgesidir. 2050 yılı vizyon raporu heyecanımıza ortak olan ve raporun hazırlanmasında gerekli olan temel verileri sağlayan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’ne ve üye limanlarımıza teşekkürlerimi sunarım.”