Brent Petrolün Varil Fiyatı Ne Kadar Oldu?
Brent petrol kaç dolar? 6 Temmuz Brent petrol fiyatı en son ne kadar oldu? Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum.
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Norveç'te enerji sektörü çalışanlarının greve gideceklerini duyurmasının ardından artan arz yönlü endişelere rağmen petrolün sert düşüş göstermesi dikkati çekti.
Brent petrolün en yakın vadeli varil fiyatı küresel ekonomik büyümenin yavaşlayarak talebi düşüreceği endişeleriyle dün yüzde 9,5 gerileyerek iki buçuk ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün ilk işlemlerde kayıplarının bir kısmını alarak yüzde 1,4 artışla varil başına 104,18 dolara yükseldi.
Ham petrol fiyatları Çin'in enerji tüketiminin toparlanmasıyla yüzde 1'e yakın yükselişte. Dün yüzde 8’lik düşüşle nisandan beri en düşük seviyeye inen Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yüzde 1'e yakın yükseldi.
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