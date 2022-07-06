Tersan Tersanesi Arktik Fabrika Balıkçı Gemisi Gadus’u Denize İndirdi

88,1 metre uzunluğunda ve 18,30 metre genişliğindeki balıkçı gemisi, üçlü trol vinçleri ile avlanabilen, gelişmiş, teknolojik olarak sofistike bir fabrika donanımlı balıkçı gemisi olacak. Bünyesinde bir karides fabrikası, gelişmiş bir fileto fabrikası ve bir balık unu ve balık yağı fabrikası ile donatılacak gemi, ayrıca pelajik türlerin gemide dondurulması için soğutucu ambarlara sahip olacak.

Skipsteknsik tarafından tasarlanan gemi, geniş ve konforlu yaşam alanları ile 43 kişilik konaklama imkanına sahip olacak. Buzlu ve arktik sularda verimli balıkçılık faaliyetleri yürütebilecek geminin 2022'nin son çeyreğinde teslim edilmesi planlanıyor.

Tersan Yönetim Kurulu Başkanı Osman Nurettin Paksu, “Bu önemli projede P/F JFK ile birlikte çalışma şansına sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz” dedi. “Projenin yürürlüğe girdiği tarih covid pandemisinin başlangıcıydı ve bu proje bize ayrı bir motivasyon, güç ve mutluluk kaynağı sağladı. Bu nedenle projenin önemi ayrıdır” dedi.